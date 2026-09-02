くら寿司は、北海道の豊かな海の幸を楽しめる「北海」フェアを9月4日より全国のくら寿司で期間限定で開催すると発表した。

「厳選かに軍艦」が10日間限定で110円、QRクーポンで一皿無料に

創業50周年を前に、日頃の愛顧への感謝を込めて「厳選かに軍艦(一貫)」を特別価格110円で販売する。カニ身を贅沢に使用した商品で、販売期間は9月4日から9月13日までの10日間。価格は全店同一となる。

本商品はQRクーポンサービスの対象商品で、事前にクーポンを取得すると、フェア期間中に1会計税込1,000円以上で一皿無料となる。

厳選かに軍艦(一貫) 110円

北海道サーモンや秋刀魚、たこ柔らか煮など北の海の幸が登場

「北海道サーモン」(270円)は、海水温が低い環境を活かし、海上での養殖期間を延ばすことで大型に育てたサーモン。旨みが強く、ほどよい脂乗りが特徴で、鮮やかなオレンジ色ととろけるような食感を楽しめるという。

北海道サーモン 270円

「【北海道産】秋刀魚」(160円)は、水揚げ後すぐに凍結することで鮮度を高い状態で維持したサンマを三枚おろしにし、骨が残らないよう手作業で丁寧に除去。一晩熟成させることで旨みを引き出している。

【北海道産】秋刀魚 160円

「【北海道産】たこ柔らか煮」(180円)は、北海道産のミズタコを醤油、みりん、砂糖を合わせた特製タレでじっくり煮込み、柔らかく仕上げた商品。噛むほどに旨みと甘みが広がるという。

【北海道産】たこ柔らか煮 180円

生ずわいがには特大サイズの本ズワイガニを丸ごと使用

「生ずわいがに(一貫)」(350円)は、「カニの王様」といわれる本ズワイガニの中から特大サイズを厳選。鮮度管理に加え、旨みを逃がさない特別な加工方法を採用し、本ズワイガニの足をまるごと一本贅沢に使用した。生ならではのねっとりとした食感と、カニの旨み、甘みを楽しめるという。

生ずわいがに(一貫) 350円

サーモンの旨辛寿司やあぶりチーズドリア風もラインアップ

「スパイシーサーモンマヨ」(140円)は、サーモンに特製レッドホットソースを絡めた創作寿司。トマトベースのソースにカイエンペッパー、塩蔵唐辛子、ラー油を効かせ、おろしにんにくでコクを加え、マヨネーズと合わせている。マイルドさの後にスパイシーな風味が広がる味わいに仕上げたという。販売期間は9月4日から9月13日まで。持ち帰りには対応しない。

スパイシーサーモンマヨ 140円

「あぶりチーズドリア風」(120円)は、人参、玉ねぎ、マカロニを使用したドリアソースを、シャリの酸味と調和するようケチャップにパイン果汁を加えてフルーティーな甘みに仕上げた。具だくさんのドリアソースに炙ったチーズソースを合わせ、重すぎない一方で満足感のある味わいを目指したという。販売期間は9月4日から9月13日まで。持ち帰りには対応しない。

あぶりチーズドリア風 120円

超熟成シリーズに高級魚の「超熟成 金目鯛」が初登場

「超熟成 金目鯛(一貫)」(110円)は、超熟成シリーズに初登場するキンメダイを使用したメニュー。旨みが強い大型サイズを厳選し、自社セントラルキッチンでくら寿司独自の「二段階熟成」を施すことで、旨みを引き出し、ねっとりとした食感に仕上げたという。

超熟成 金目鯛(一貫) 110円

「くら月見バーガー」が今年も登場、寿司と一緒に楽しめる小ぶりサイズ

秋の味覚として、「【無添】くら月見バーガー」(450円)も登場する。四大添加物を使用していない商品で、ふわふわ食感のバンズに、牛、豚、鶏の旨みが詰まったハンバーグ、揚げてジューシーに仕上げたベーコン、黄身ソースがとろっと出てくる目玉焼き風オムレツを挟んだ。

まろやかなタルタルソースと酸味のあるケチャップを合わせたオーロラソースが、肉の旨みと揚げの香ばしさを包み込む一品。「お寿司もバーガーも両方楽しみたい」というニーズに応えるため、小ぶりのサイズに仕上げているという。

【無添】くら月見バーガー 450円

残暑にぴったりの白桃かき氷とベリーのレアチーズケーキ

「夢のふわ雪 とろっと白桃」(440円)は、天然水を長時間かけて冷やしてできる純度の高いかき氷専用の氷を、高級かき氷機で削った商品。まるで「ふわふわとした雪」のような口どけを楽しめるという。鮮やかなピンク色とさわやかな香りの桃シロップをかけ、とろっとしたソースが絡んだ白桃をトッピングした。

夢のふわ雪 とろっと白桃 440円

「ベリーのレアチーズケーキ」(350円)は、なめらかな口どけのレアチーズケーキ。チーズの爽やかな風味を引き立てる甘酸っぱいミックスベリーソースを合わせ、四角いフォルムに仕上げた。

ベリーのレアチーズケーキ 350円

KURA ROYALからシャインマスカットのミルフィーユパフェが登場

「KURA ROYAL」からは、「マスカットミルフィーユパフェ」(580円)が新登場する。各店舗1日数量限定で、「グローバル旗艦店原宿」では取り扱わない。

ミルフィーユとパフェを組み合わせた商品で、ミルフィーユ部分はパイ生地にカスタードとシャインマスカットをトッピング。パフェには、ぶどうソース、白ぶどうゼリー、マスカットのシャーベット、マスカットクリーム、カールズホワイトチョコを重ねた。

マスカットミルフィーユパフェ 580円

なお、商品によって販売期間は異なる。