パスタ専門店「ジョリーパスタ」は8月6日より、「冷製パスタフェア第3弾」として、「“冷製カッペリーニ” 赤エビの明太子～クリームスープ～」を発売。さらに、濃厚なウニとカルボナーラを組み合わせた温製パスタ「うにボナーラ」も発売している。

「“冷製カッペリーニ” 赤エビの明太子～クリームスープ～」(1,419円)は、明太子ソースをたっぷり絡めたカッペリーニに、赤エビや細切りのイカ、さらに明太子ソースをのせ、大葉やきざみ海苔をあしらった冷製パスタ。イカのコリコリ食感や、とびっこ、明太子ソースのプチプチ食感がアクセントとなっている。まずはそのまま、次にきざみ柚子を合わせて、最後にまろやかな味わいの冷製クリームスープを加えて明太クリームパスタとしても楽しめる、3度おいしいパスタとなっている。

「うにボナーラ」(1,639円)は、ウニの旨みが溶け込んだ濃厚なカルボナーラに、たっぷりのウニをトッピングした、まさにウニ尽くしの贅沢な一皿。一口食べれば、ウニの磯の香りがふわりと鼻に抜け、食欲をそそる。程よい塩味のベーコンやプチプチ食感のとびっこは、ウニを使ったカルボナーラと相性抜群。さらに、グラナパダーノのコクやブラックペッパーのシャープな辛みが味わいにアクセントを加え、温製パスタならではの濃厚感を楽しめる。

また、引き続き「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」(1,749円)や「冷製コーンスープ」(385円)、「コーヒーグラニータ」(319円)、イタリアンプレミアムビール「PERONI(ペローニ)」(759円)も楽しむことができる。