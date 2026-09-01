エンターテイメントチャンネル「MONDO TV」を運営するディスカバリー・ジャパンは、1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦で、モンド麻雀プロリーグの三大タイトル戦の1つ「モンド麻雀プロリーグ26/27 第26回モンド杯」を2026年9月8日(火)23：00より放送開始する。

また、9月1日(火)21：30からは「第26回モンド杯」への2枠の出場権を賭け、「第25回モンド杯」で敗退した雀士と、成長著しい若手雀士あわせて8名が激突する「モンド麻雀プロリーグ26/27 第10回モンド杯チャレンジマッチ」を放送する。

同じく9月1日(火)23：00からは人気実力ともに兼ね備えた女流雀士12名が、意地とプライドを懸けて戦う対局シリーズ「モンド麻雀プロリーグ26/27 第23回女流モンド杯」の「決勝 第2戦」を放送。MONDO TVで白熱の対局に注目したい。

「モンド麻雀プロリーグ26/27 第26回モンド杯」【新シリーズ】

時代をリードする男性雀士12名が激突！若手最強雀士の座を懸けた対局シリーズ！！
予選は全18戦、各雀士が6戦ずつ対局し、総合点の上位2名が決勝へ進出。3位から10位までの8名が準決勝に進出し、下位2名は予選敗退。準決勝は予選の点数を持ち越し、各雀士1戦ずつ対局（準決勝全2戦）、総合点の上位2名が決勝へ進出。決勝は、予選・準決勝の点数を持ち越さずリセット。2戦対局し、優勝者を決定。

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＜出場雀士＞
滝沢和典(日本プロ麻雀連盟)※前回優勝
石井一馬(最高位戦日本プロ麻雀協会)※初出場
内川幸太郎(日本プロ麻雀連盟)
佐々木寿人(日本プロ麻雀連盟)
白鳥翔(日本プロ麻雀連盟)
鈴木大介(日本プロ麻雀連盟)
仲林圭(日本プロ麻雀協会)
松本吉弘(日本プロ麻雀協会)
三浦智博(日本プロ麻雀連盟)
村上淳(最高位戦日本プロ麻雀協会)
第10回モンド杯チャレンジマッチ A卓勝者
第10回モンド杯チャレンジマッチ B卓勝者
※出場雀士の情報は「モンド麻雀プロリーグ26/27 第10回モンド杯チャレンジマッチ」放送終了後になる。

＜実況＞土屋和彦
＜解説＞金太賢(日本プロ麻雀協会)

＜モンド麻雀プロリーグ＞
1年を通して繰り広げられる、プロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦。「女流モンド杯」(女性雀士)、「モンド杯」(若手男性雀士)、「名人戦」(ベテラン男性雀士)の3タイトル戦を開催し、各タイトル戦優勝者と現モンド王座が「モンド王座決定戦」で対戦。頂点に立つ年間王者を決定する。

＜番組放送情報＞
「モンド麻雀プロリーグ26/27 第26回モンド杯」【新シリーズ】
放送日時：9月8日(火)23：00～
レギュラー：毎週(火)23：00～
再放送：(金)20：00～ 他
(日本初・オリジナル／90分／全16話)

「モンド麻雀プロリーグ26/27 第10回モンド杯チャレンジマッチ」

「第26回モンド杯」への出場権を懸けた入替戦マッチ！
熾烈な戦いを勝ち抜き、本戦への切符をつかむのは誰だ！
本大会は「第25回モンド杯」で敗退した雀士と、成長著しい若手雀士の計8名が、「第26回モンド杯」への2枠の出場権を賭け、勝負に挑む。抽選によりA卓・B卓の2組に分かれ、それぞれ2戦を戦う。各卓2戦の合計ポイントでトップとなった2名が、「第26回モンド杯」への出場権を獲得する。

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＜出場雀士＞
【A卓】
浅井堂岐(日本プロ麻雀協会)※第25回モンド杯・敗退
長村大(日本プロ麻雀連盟)※第25回モンド杯・敗退
浜野太陽(日本プロ麻雀連盟)※第42期十段位
牧野伸彦(最高位戦日本プロ麻雀協会)※第50期最高位

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【B卓】
阿久津翔太(日本プロ麻雀連盟)※第1期若獅子戦・優勝
柴田吉和(日本プロ麻雀連盟)※第25回モンド杯・敗退
竹内元太(最高位戦日本プロ麻雀協会)※第25回モンド杯・敗退
西村雄一郎(日本プロ麻雀協会)※第24期雀王

＜実況＞古橋崇志(日本プロ麻雀連盟)
＜解説＞金太賢(日本プロ麻雀協会)

＜番組放送情報＞
「モンド麻雀プロリーグ26/27 第10回モンド杯チャレンジマッチ」【新シリーズ】
放送日時：9月1日(火)～ 9月4日(金)21：30～＜4夜連続＞
再放送：(月～木)15：00～※9月7日(月)スタート
(日本初・オリジナル／90分／全4話)

「モンド麻雀プロリーグ26/27 第23回女流モンド杯」【新エピソード】

人気・実力ともに兼ね備えた女流雀士12名の頂点を決める、女流モンド杯もいよいよクライマックス！
予選・準決勝を勝ち抜いた４名が、女流モンド杯の栄冠を懸けて激突する決勝戦。9月1日(火)は、優勝の行方を左右する「決勝 第2戦」を放送。

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＜出場雀士＞
仲田加南(日本プロ麻雀連盟)
二階堂亜樹(日本プロ麻雀連盟)
宮内こずえ(日本プロ麻雀連盟)
大島麻美(日本プロ麻雀協会)※第12回女流モンド杯チャレンジマッチ B卓勝者

＜実況＞土屋和彦　

＜番組放送情報＞
「モンド麻雀プロリーグ26/27 第23回女流モンド杯」決勝第2戦
放送日時：9月1日(火)23：00～
再放送：(金)20：00～ 他