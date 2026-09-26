SPARTAによるイベント「JOMO」開催決定、OMSB、仙人掌がライブ、KMらがDJ出演

SPARTAが、11月14日に東京・渋谷 WWW Xで自身主催のオールナイトイベント「JOMO」を開催することを発表した。
3回目の開催となる「JOMO」。今回もSPARTA自身がライブで出演すると共に、ゲストとしてOMSB、仙人掌がライブで出演。DJはKMやSPARTAのバックDJを務めるKappyなど初回からのレギュラーラインナップが登場する。
チケットは先着販売がスタートしている。
＜ライブ情報＞
JOMO Presented by SPARTA
2026年11月14日（土）渋谷 WWW X
24:00~（20歳未満入場不可・要顔写真付ID）
料金：ADV ¥3,500 DOORS ¥4,000 （1ドリンク別）
Ticket（e+）: https://eplus.jp/jomosparta/
Web Site https://www-shibuya.jp/schedule/020101.php
INFO WWW X 03-5458-7688
Line UP （A to Z）
・Live
DENAMI TX
Havn
OMSB
仙人掌
SPARTA
・DJ
Banri Kobayashi
Kappy
Kazuhiko Fujita
KM
shakke-n-wardaa