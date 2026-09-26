SPARTAによるイベント「JOMO」開催決定、OMSB、仙人掌がライブ、KMらがDJ出演

SPARTAが、11月14日に東京・渋谷 WWW Xで自身主催のオールナイトイベント「JOMO」を開催することを発表した。

3回目の開催となる「JOMO」。今回もSPARTA自身がライブで出演すると共に、ゲストとしてOMSB、仙人掌がライブで出演。DJはKMやSPARTAのバックDJを務めるKappyなど初回からのレギュラーラインナップが登場する。

チケットは先着販売がスタートしている。

＜ライブ情報＞

JOMO Presented by SPARTA

2026年11月14日（土）渋谷 WWW X

24:00~（20歳未満入場不可・要顔写真付ID）

料金：ADV ¥3,500 DOORS ¥4,000 （1ドリンク別）

Ticket（e+）: https://eplus.jp/jomosparta/

Web Site https://www-shibuya.jp/schedule/020101.php

INFO WWW X 03-5458-7688

Line UP （A to Z）

・Live

DENAMI TX

Havn

OMSB

仙人掌

SPARTA

・DJ

Banri Kobayashi

Kappy

Kazuhiko Fujita

KM

shakke-n-wardaa