KEY TO LITの佐々木大光が、きょう1日に放送されるフジテレビのバラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)に出演。鳥貴族の全71品から“外国人が大好きなメニューTOP10”を当てる検証に挑む。

KEY TO LIT・佐々木大光

全71品から「外国人が大好きな鳥貴族メニューTOP10」当てる

焼き鳥をはじめ、一品料理、ご飯もの、デザートまで全71品に及ぶ鳥貴族のメニューの中から、“外国人が大好きな鳥貴族メニューTOP10”をすべて食べて当てる今回の企画。

「外国人はタレと塩どっち?」「外国人は脂の乗った部位が好き?」など、外国人客の気持ちになって出演者たちが徹底推理する。日本人なら上位に入りそうな定番メニューが意外な結果になるなど、日本人と外国人の好みの違いも次々と明らかに。外国人客へのインタビューVTRや海外店舗の人気メニュー、厨房見学などもヒントに、ベスト10を追いかけていく。

“食ベンジャーズ”のリーダーを務めるタイムマシーン3号・関太は、企画が進むにつれて次第にペースダウン。あの手この手で言い訳を並べながら、ボリュームの少ないメニューへ逃げ込もうとする。

一方、大好物の焼き鳥を前にした佐々木はテンションが急上昇。底知れぬ食欲を見せながら、独特な推理や鶏にまつわる雑学で場を支えるなすなかにし・中西茂樹とスクラムを組む。

さらに、海外遠征の経験を持つカーリング界の“もぐもぐレジェンド”吉田知那美ら、個性豊かな助っ人も次々と参戦。マジシャン・KiLaも登場し、超絶マジックで食ベンジャーズを翻弄する。

佐々木大光「今回は全力を尽くしました!」

佐々木は「鳥貴族は好きなお店だったので、焼き鳥をいっぱい食べられて幸せな時間でした」とロケを回顧。前回のファミリーマートを舞台にした企画では10位を当てられなかったことから、「今回は全力を尽くしました!」と雪辱への思いを明かす。

今回は豪華な助っ人も加わり、「いつもとは違う雰囲気ですごく楽しかったです! 今回もたくさん食べているので絶対に見てください!」と呼びかけた。

関も「いつもこの番組では満足すぎるほどの食事をさせてもらっています。今回さらに、にぎやかなメンバーで挑戦してきました!!」とコメント。

中西は「食ベンジャーズがまた新たな任務に挑みます。今回は鳥貴族!」と紹介し、「回を増すごとにオーバーオールがスムーズに着れるようになっています(笑)」とジョークを交えながら、「途中から駆けつけてくださった豪華な助っ人にもご注目ください!」とアピールする。

吉田知那美「誰かの好きなメニューを試すことで“おいしい”が広がる」

助っ人として参加した吉田は、普段の鳥貴族では注文に迷うことなく食事を済ませていたそうだが、今回は「こんなにも長考長時間滞在したのは初めてでした」と振り返る。

東京に引っ越してきたばかりで1人で食事をする日々が寂しかったという吉田は、関、中西、佐々木と食卓を囲み、「みんなとご飯を食べられたことが、正直とてもうれしくて楽しかったです」とコメント。

さらに、「自分が好きないつものメニューから一歩脱却して、誰かの好きなメニューを試すことでこんなにも“おいしい”が広がるんだ! と学びました」と、新たな発見を語っている。

スタジオには、生見愛瑠、KiLa、佐々木、関、中西がゲスト出演する。

【編集部MEMO】

佐々木大光は、2002年5月20日生まれ、東京都出身。KEY TO LITのメンバーとして活動し、ドラムをはじめとする高い音楽スキルやダンス、バラエティでの活躍でも知られる。舞台やコンサートなど幅広いジャンルで活動している。

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