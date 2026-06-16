フジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)が16日に生放送され、回転寿司チェーン・スシローを舞台に「外国人が好きな寿司メニューベスト10」を予想する企画が展開。生放送中には、関東地方で最大震度5弱の地震が発生し、スタジオが緊張感に包まれる中、進行担当の杉原千尋アナウンサーが冷静な対応を見せた。

今回は、関太(タイムマシーン3号)、中西茂樹(なすなかにし)、佐々木大光(KEY TO LIT)の3人が、「外国人が好きな寿司メニューベスト10」を調査。開店から閉店までの12時間で外国人人気ランキングTOP10をすべて当てることができれば、スシローお食事券10万円分を獲得できるというルールのもと検証に挑んだ。

調査開始からいきなり3人は「厳選まぐろ赤身」を予想。外国人人気ランキング3位を的中させて幸先の良いスタートを切る。その後、「サーモン」が1位、「特ネタ中トロ」が9位とトップ10を連発する。だが、日本では人気の「活〆はまち」や「活〆真鯛」、「えび」でまさかのランキング外で3連続失敗し、外国人と日本人の好みの違いも浮き彫りとなった。

その流れを止めたのが中西。「鰻とかどう思います?」と関や佐々木に提案して「うなぎの蒲焼き」を注文。圏内ギリギリの10位にランクインした。続いて「たまご」や「いくら」で外し、ヒントの外国人の街頭インタビューを参考にしたメニューを注文するも、ことごとく外して混迷を極める。流れを変えようと、中西が寿司と天ぷらを一緒に味わいたいと予想して注文した「えび天にぎり」が2位に。中西は「これすごいわ! 絶対次も(番組の企画に)呼ばれる」と喜びを爆発させた。

途中からは、正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉のAぇ! groupも助っ人として参戦。しかし、「揚げたこ焼き」や「ミートボール軍艦」、「マーラー風びん長揚げネギ添え」などを予想するも連敗が続き、中西から「君ら今のところただの相席やから」とツッコまれる場面も。さらに最後まで正解を出せず全敗し、「びん長、一番ないよ。解散してグループ名“びん長”にせえ」とイジられていた。

その後、関、中西、佐々木の3人は巻き返しに成功。「特ネタ大とろ」が8位、「サーモンアボカド」が7位、「サーモン チーズマヨ炙り」が4位、「サーモン バジルマヨチーズ炙り」が6位と立て続けに的中させた。

特に「サーモン チーズマヨ炙り」を食べた中西は「うんめえー。旨味が引き出される」と絶賛。厨房見学で得たヒントをもとに予想を当てると、「私に厨房を見せてはいけませんよ」と得意げな表情を見せた。

最終的に外国人人気ランキング1位に輝いたのはサーモン。さらに4位「サーモン チーズマヨ炙り」、6位「サーモン バジルマヨチーズ炙り」、7位「サーモンアボカド」と、TOP10のうち4品をサーモン系メニューが占める結果となった。

スタジオで検証を振り返った中西は「あんだけ食べたら晩ご飯の選択肢からお寿司何日か消えましたね」と苦笑い。一方の佐々木は「30皿ぐらい食べたんですけど、最後もすごい気持ちいいなという感じで帰れたので、他の店でも帰れます」と話し始め、カズレーザーから「帰れる帰れないの話じゃないのよ」とツッコまれていた。

また、秋元真夏は「食べ物の映像を一気に見すぎて、何を見たのか忘れちゃった」と笑いながらも、「そんなこともあったなという感じですけど、とにかくお腹がすくぐらい全部おいしそうでした」と感想を語っていた。