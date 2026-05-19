KEY TO LITの佐々木大光が、きょう19日に生放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)に出演する。食いしん坊企画第2弾となる今回は、人気名店の“絶品隠れメニュー”を超調査。10kgのダイエットを経て「10kg分腹に入る!」と豪語する佐々木は、“アイドルでありながらグルメタレントになりたい”という裏テーマを掲げ、12時間に及ぶロケに挑む。

KEY TO LIT・佐々木大光

人気名店に眠る“絶品隠れメニュー”を調査

今回のテーマは、「メニューに載ってないけど知っていれば誰でも注文できる、“超絶品の隠れメニュー”が存在する人気名店がある!」。芸能界屈指の食いしん坊たちが集結し、12時間に及ぶロケを敢行。都内・横浜の5軒の人気店に潜入し、ラーメン、中華、ミシュランの名店まで、メニュー表には載っていない“究極の絶品”を一挙公開する。なぜ隠れメニューにしているのか、その理由と驚きの味を調査していく。

今回、食いしん坊の精鋭“食ベンジャーズ”として超調査に挑むのは、関太(タイムマシーン3号)、佐々木大光(KEY TO LIT)、植田紫帆(オダウエダ)、大鶴肥満(ママタルト)、林健(ギャロップ)、中西茂樹(なすなかにし)の6人。

食リポの司令塔・関、10kgのダイエットを経て「10kg分腹に入る!」と豪語する期待の爆食スター・佐々木、汗をかきながら食らいつく植田、圧倒的な体格と食欲で現場を制圧する大鶴、年間500食を食す“チャーハン林”として特殊スキルを披露する林、ベテランの安定感でロケを盛り上げる中西が、笑いと検証を交えながら“食”の奥深さに迫る。

佐々木は「“隠れメニュー”というものを初めて食べたので楽しかったですし、前回(4月7日放送)はスタジオで大鶴肥満さんと植田紫帆さんのロケを見ていたので、今回ご一緒できてとてもうれしいです!」とコメント。

さらに、「僕には“アイドルでありながらグルメタレントになりたい”という裏テーマがあるので、グルメタレントとして名をはせているみなさんから学べることがすごく多くてありがたいです」と明かし、「みなさんの食リポを吸収して、それをアウトプットできているのか楽しみに見てほしいし、今回の6人の食いっぷりも見てほしいです!」と呼びかけた。

「1日5件のロケってなかなかないので、震えました」

関は、同番組がスタートして間もない中で食いしん坊企画が第2弾を迎えたことに、「また呼んでいただけて最高にうれしいです!」と喜び。「今回も本当においしいものが出てくるので、期待を裏切らないかなと思います。でも、1日5件のロケってなかなかないので、震えました(笑)」と過酷なロケを振り返る。

それでも、「僕1人では乗り越えられないようなロケですけど、これだけの仲間がいて心強いです! 第2弾も食べることが大好きな太っちょたちが汗をかいて頑張っておりますので、そのひたむきな姿をぜひ見届けてくれたらと思います」とアピールした。

大鶴は「ただの調査ではなく、その調査を超える調査! これが我々の使命ですから、超えた先にある答え、そこを超調査してきます!」と意気込み、「視聴者のみなさまも、“超視聴”してほしいですね(笑)」と番組タイトルにかけてコメント。

植田は「おいしいモノがたくさん食べられて幸せなロケですね!」としつつ、今回は“隠れメニュー”を食べた上で食リポにも挑んだことから、「うまいものを食べたらうまいこと言うという課題もだされたがゆえに、食リポをおざなりにしてボケを考える時間が増えてしまった……というところは見ていただきたいですね」と話す。

また、「特に、関さんがボケる前に、“猫にエサあげてるのか!?”というくらい小さな量を食べているので、そこも見抜いていただきたいです(笑)」と見どころを語った。

スタジオには、MCのカズレーザー(メイプル超合金)、嶋佐和也、屋敷裕政(ニューヨーク)、レギュラー出演の秋元真夏、杉原千尋アナウンサーに加え、ゲストとして、かなで(3時のヒロイン)、佐々木、関が出演する。

【編集部MEMO】

佐々木大光は、2002年5月20日生まれ、東京都出身。グループ活動をはじめ、バラエティや舞台などで活躍。公式プロフィールでは身長173cm、血液型はB型。明るくエネルギッシュなキャラクターに加え、ダンスやドラムなどパフォーマンス面でも存在感を発揮している。

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