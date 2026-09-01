イモトアヤコ、連ドラ初主演「まず、びっくりしました」　東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『再生のウズメ』が10月3日スタート

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『再生のウズメ』(毎週土曜23:40〜)が10月3日にスタートする。

イモトアヤコが連続ドラマ初主演

原作は『再生のウズメ』(祥伝社／『FEEL YOUNG』 連載中)。漫画家・天堂きりん氏が描く、人生の"再生"をテーマにしたヒューマンドラマ。引きこもり生活を送る元子役の女性が、便利屋での仕事を通して少しずつ社会や人とのつながりを取り戻していく姿を、時にユーモラスに、時に温かな眼差しで描き、多くの読者の共感を呼んでいる。

主人公だけでなく、依頼人やその周囲で悩みを抱える人々にも丁寧に寄り添い、「何歳からでも人生はやり直せる」というメッセージを紡ぎ、優しくも力強い世界観で読者を魅了してきた本作が、このたび待望の映像化を果たす。

主人公・田村ウズメを演じるのは、イモトアヤコ。今回が連続ドラマ初主演となる。

イモトアヤコ コメント

Ｑオファーを受けた時の気持ちと意気込みは?

まず、びっくりしました。私でいいのかなと思う反面、すごく夢ではあったので嬉しかったです。ただ、連続ドラマの主演という責任と、やったことのない未知のモノへの若干の不安はあります。でも、ウズメがすごくリアルな40歳の女性で、私と年齢も一緒というところもあって、ある種運命なんじゃないかなと思いました。これから頑張りたいです!

Ｑ原作を読んだ感想は?

面白かったです。そして決して遠い話じゃないように感じ、どのエピソードもリアリティがすごいなと読んでて思いました。12年間引きこもりっていう設定はありますが、ウズメはリアルな人だなと。才能があるような人に引き込まれていく感じであったり、20 代でエンタメに携わる人が陥りがちなシーンは泣きそうになりました。

Ｑ主人公・田村ウズメの共通点はありましたか。 また演じるうえで大切にしたいことは?

今のウズメとは違う点の方が多いかなとは思いました。私自身は前向きに動いて、動いて、何か次に繋がるようにと思って今も行動しています。ただ、原作を読んでみて一つの出来事で自分の時が止まってしまうんじゃないかっていう恐怖心は感じました。昔のウズメのように私自身もかなりアクティブな方だと思っているので、だからこそ、もしかしたら一つの出来事で時計が止まってしまうのかもとは思いましたね。人に話すのはちょっと恥ずかしいんですけど、想像力を使ってウズメとして日記を書くなどして、ウズメでいる時間をカメラの前以外でも作るように努力をしようとは考えています。

Q 原作ファンの皆さま、そしてドラマを楽しみにしてくださる視聴者の皆さまへメッセージは?

原作を大切にしてやってはいきたいなっていうのと、原作とドラマの共通テーマが「光」で、そこをすごく意識しているので、見ている方にもそれを感じていただけたら嬉しいです。ウズメも光を与えようと思って行動してるわけではない。でも動いてたら、誰かを照らす光になっている。私が演じるウズメも、そんなふうに誰かを照らせる存在になれたらいいなと思っています。ぜひご覧ください!

原作 天堂 きりん氏 コメント

『誰かのためを思って描こう』と心に決めて始めた連載でしたが、思うような結果が出ず、実は 2年前に終了を決意していました。だけどその矢先、ドラマ化のお話をいただき連載を継続。その後、ご縁があって今回のドラマ化が決まり、プロデューサーの松本さん、河角さん、古林さん、渋谷さんの作品に対する熱い思いをお聞きし胸が熱くなりました。主人公の田村ウズメ役にイモトアヤコさんのお名前が挙がった時は全く予想してなかったので驚きでした。ですがその日を境に私の頭の中でイモトさんがウズメとして生き生きと動く姿しか浮かばなくなったのです。きっと、等身大のウズメを誰よりも面白おかしく、そして愛されるキャラクターに演じてくださるだろうと…。そんな中、調整して頂きお忙しい中でのご出演決定の知らせは本当に嬉しかったです。原作は連載中のため、ドラマにはオリジナル展開や先の場面も登場します。制作の皆様と何度も話し合い、丁寧に脚本を作り上げ、チーム全員で形にしています。ドラマという形で「みんなの作品」へと育っていく素晴らしい機会を頂き、感謝しかありません。このドラマが、必要としていただける方皆さまに届くことを心より願っております。