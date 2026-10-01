杏子 商社OLとバンド活動を両立「サラリーマンはカッコいい」会社員時代に得たものとは？

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、ロックバンド・BARBEE BOYS（バービーボーイズ）のボーカルとして、またソロシンガー、作詞家として活躍される杏子（きょうこ）さん。社会人として働きながら音楽を続けた日々を振り返り、アニメ「サイボーグ009 ネメシス」のオープニング主題歌「誰がために」の制作エピソードなどについて語っていただきました。

――長野県松本市生まれの杏子さん。高校時代からアマチュアバンドで活動を始め、1983年にBARBEE BOYSに加入し、1984年「暗闇でDANCE」でデビュー。1992年にBARBEE BOYSの活動を終了した後は、ソロシンガーとして活動を開始。2018年にはBARBEE BOYSが再始動し、2025年12月には「BARBEE BOYS 4PEACE」として新体制での活動を発表。現在もソロとBARBEE BOYS 4PEACEの両方で音楽活動を続けています。

◆社会人経験が与えてくれたもの

――高校時代、大学時代とバンド活動を続けながらも、音楽の道ではなく大手商社へ就職された杏子さん。その気さくな人柄から、OL生活もかなり楽しまれていたようです。

唐橋：杏子さんの人生の分岐点は、商社のOLをしたことなんですね。

杏子：たった1年だったんですけど、まずはバンドをアマチュアで続けていくために（入社しました）。アルバイトでもいいかなと思ったら、母が「絶対に許さない。福利厚生がちゃんとしている会社にお勤めしなさい」って言われて（笑）。だけど、条件として早く退社できる総務部に配属してもらって、「喝!タルイバンド」っていうバンドのボーカルをやっていました。

唐橋：チケットもさばいたり？

杏子：売りましたねえ。営業部のフロアに行って、「来なくていいんで買ってください！」って言うと、10枚、20枚と買ってもらえるんですよ。そうしたらライブで「あの人ってお父さん？」と言われて、見たら部長が本当にいらっしゃってくださって（笑）。最前列のど真ん中に座っていました（笑）。翌日は「よかったよ！」って、何がよかったのかわからなかったけど、褒めていただきましたね（笑）。

唐橋：そういった期間は1年ほど続いたんですよね？

杏子：そうなんです。勉強になりましたね。サラリーマンの方たちが背負う、自分のためにはもちろんだけど、家族を背負っているときに、正論だけでは戦えないっていうかね。時には会社の空気を読んで、「こうじゃない」って思っているけど、「御意！」って言うわけですよ（笑）。サラリーマンはカッコいいですし、“働く戦士”って感じです。満員電車に乗って定時にそこに行くって、かなり大変だと思うんですよね。1年やって、そういうのを見れてよかったですね。

唐橋：そんな杏子さん、7月19日（日）にはアニメ「サイボーグ009 ネメシス」の主題歌「誰がために」をリリースされています。こちらはどんな楽曲ですか？

杏子：アニメ「サイボーグ009」が1979年にテレビで放送されたときからあるテーマソングで。成田賢さんがはじめ歌われていて、私は子どもの頃にテレビで観ていたんです。このお話をいただいたときには「女の私でいいのかしら」と思ったんですよね。成田さんはすごくクールにスッて歌ってらっしゃって。自分が実際に歌ってみたら、めっちゃレンジの幅が広くって「難しい歌だな」って思ったんです。歌うときはかなり戦いました。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/