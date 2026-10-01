timeleszの「消えない花火」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率49.3％を記録し、2位にランクインした。

同ランキングは、2026年9月21日から27日までの集計。1位は藤井 風「You」で上昇率141.0％、3位はVaundy「しわあわせ」で28.8％だった。

海上花火大会とコラボ

「消えない花火」は7月29日に配信開始されたtimeleszの楽曲。9月23日には、日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう! 歌の感謝祭』に出演し、静岡県熱海市で開催された「伊豆多賀温泉 海上花火大会」とコラボ。約2,000発の花火が夜空を彩る中、浴衣姿で同曲を披露した。

さらに27日には、同局の冠番組『timeleszファミリア』で「秋のBBQ＆花火スペシャル」が放送。花火師たちと作り上げたスペシャルな花火ショーの舞台裏とともに、「消えない花火」のパフォーマンスが届けられた。

こうしたテレビ露出が続いた週にストリーミング再生を伸ばし、今回の急上昇ランキングで2位となった。

1位は藤井 風「You」

1位を獲得した藤井 風「You」は上昇率141.0％。2025年9月発売の3rdアルバム『Prema』収録曲で、9月17日にミュージックビデオが公開されたほか、25日にはUMIを迎えた「You (feat. UMI)」などを収録したEPが配信開始された。

3位にはVaundy「しわあわせ」、4位にはアース・ウインド＆ファイアー「September」がランクイン。

以下、BABYMONSTER「WE GO UP」、RADWIMPS「スパークル (original ver.)」、スキマスイッチ「全力少年」、忘れらんねえよ「なんもねえ」、レミオロメン「粉雪」、Snow Man「奇跡」と続いている。

※オリコン調べ(2026/10/5付、集計期間:2026年9月21日～27日)