日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)で30日、チャリティーパートナーを務めるSixTONESが、世界各国のアーティストやパフォーマーと共演する「ボーダーレスLIVE」を両国国技館から生披露した。

「ボーダーレスLIVE」では、国境、性別、人種、障がいを超えて集結した総勢130人が参加し、13分を超えるノンストップステージを繰り広げた。

ステージはジェシーが案内人役を務める『The Greatest Show』で開幕。ステージ上の扉を開きながら、多彩な出演者たちを迎え入れた。

続くアヴリル・ラヴィーンの『Girlfriend』ではSixTONESのメンバー全員が登場。田中樹がラップを担当する中、チアリーディング世界王者のフェニックス、ブレイキン世界王者のサムカさんと10歳の寺本晃晴さん、デフダンサーの瑚さん、梶本瑞希さん、MAHOさん、フリースタイルバスケットボール世界王者のZiNEZさんらがそれぞれのパフォーマンスを披露した。

『ヴォラーレ』では京本大我がギター演奏に挑戦。右手の親指以外が欠損しているギタリストの山田元気さん、義手ギタリストのLisa13さん、現役大学生の全盲ドラマー・酒井響希さんが演奏で参加し、フラメンコダンサーたちが華やかな舞を添えた。

また森本慎太郎は、ウガンダのダンスキッズグループ「ハイパーキッズアフリカ」と共にアフリカンダンスを披露。『ライオン・キング』で知られるチャントやAwilo Longombaの『Bundele』、シャキーラの『Waka Waka(This Time for Africa)』などに合わせて会場を盛り上げた。

日本ブロックでは、髙地優吾が知的障がいのある和太鼓パフォーマー集団「瑞宝太鼓」と共演。続いて空手経験者の松村北斗が、パラ空手視覚障がいの部で活躍する今井俊浩さんと団体形を披露した。

その後、田中はタヒチアンダンスに参加し、森本はエジプトの伝統舞踊にも挑戦。さらに『サンバ・デ・ジャネイロ』では、ジェシーが日本トップクラスのサンバチーム「仲見世バルバロス」を率いて客席から登場し、SixTONESのメンバーがバスケットボールのダンクシュートを決めるなど、会場の熱気をさらに高めた。

フィナーレは出演者全員による『The Greatest Show』。総勢130人による壮大なパフォーマンスでステージを締めくくった。

パフォーマンス後、ジェシーは「サイコーな気分です! 世界中から集まってきた、いろんな皆さんと一つになれました! テレビの前の皆さんもそうですよね!」とコメント。会場と視聴者の一体感を呼びかけた。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ49』は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務めた。今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。

(C)日テレ