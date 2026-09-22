「バツイチさんいらっしゃ～い!」――きょう22日に放送される日本テレビ系バラエティ特番『超合体!オモウマいさんま御殿!!食と笑いの大盛り秋祭SP』(19:00～)で、出演オモウマ店主の男性陣が全員、離婚経験があることが判明する。

今回は、『オモウマい店』のヒロミと小峠英二(バイきんぐ)が、番組屈指の名物店主たちを引き連れて『踊る!さんま御殿!!』に登場する。

オープニングでは、ビジュアル系店主・田中啓太さんが、明石家さんまが登場するなり席を離れて握手を求め、ヒロミと小峠が大慌て。前回のコラボ収録を振り返ったヒロミは「さんま御殿に相当出てるけど、一番疲れた」と語り、早くも個性豊かな店主たちの言動を心配する。

最初のテーマは「これだけは譲れない! 私の食ルール」。たこ焼き店店主・伊藤奈緒子さんは、店舗前で「マツケンサンバII」に合わせて踊っているダンスを披露。宮舘涼太(Snow Man)、大谷映美里(＝LOVE)も加わってコラボすると、さんまは「すごい! これ永久保存版や」と大喜びする。

寝坊癖のある居酒屋店主・小池信也さんが「お客さんに餃子などのおまけを必ず付けている」と話すと、さんまは「当たりを作ったらええやないか。そっちのほうがうれしいぞ」とアドバイス。その方法を巡り、伊藤さん、ヒロミ、さんまによる舌戦も繰り広げられる。

そんなトークの途中、オモウマ店主の男性陣が全員、離婚経験があることが判明。自身も離婚経験のあるさんまは「バツイチさんいらっしゃ～い!」とノリノリで反応する。

このほか、観月ありさの譲れない食べ方、宮舘がおいしいものに出会った際に抑えきれないクセ、大谷が止められない“ギルティ”な食べ方、滝音・秋定遼太郎が唯一お金をかけている食材など、食にまつわるエピソードが次々に飛び出す。

【編集部MEMO】

今回の合体SPの『オモウマい店』パートには、「帰り際ダメ押しサービス返金ママ」「帰り際ダメ押しサービス寿司大将」が登場する。

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