目の手術をせず発達障害の息子と店に立ち続けたい母…「いずれ親は死ぬんだからさ」と説得する父に“視線集中”「心配なのはわかるけど…」

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、20日に放送された「母と息子のやさしいごはん3 ～僕と母さんとハンバーグ～ 前編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

東京・練馬区にある「酒処 大(たい)」。調理担当の大貴さん(33)と接客担当の貴美子さん(69)が二人三脚で営む店の名物は、自家製デミグラスソースをかけたハンバーグだ。その味を求め、連日多くの客が訪れる。

幼い頃から成績優秀だった大貴さんは、中学生の時、不登校に。発達障害の診断を受け、引きこもる日々を送っていた。そんな息子を変えたのは、初めて作った料理を母が「おいしい」と喜んでくれたこと。料理人を目指し始めた息子のため、母は2020年1月、本郷に食堂を開いた。看板メニューは、母を笑顔にしたハンバーグ。しかし、開店直後からのコロナ禍で、わずか2年で閉店を余儀なくされた。

諦めきれない息子のため、母は護国寺で2店舗目を開店。ハンバーグが評判を呼び、行列のできる店になったが、突然、天井や配管から水漏れが発生。またも店を畳むことになった。

2度の閉店を経ても、大貴さんは料理を諦めなかった。さらに食材にこだわり、一品料理と全国の地酒を楽しめる店として、母と3店舗目を開いたのだ。

ところが、今度は貴美子さんの目に異変が起こり、療養が必要に。大貴さんは母の代わりを探し回り、友人のユウキさん(42)を店の手伝いに迎えたのだが…。

注目度は番組スタート直後の14時1分から66.4％に上昇。店のオープン3日目でまだ看板もない中、「まだ全然準備できてないから(お客さん)来ないほうがいいよ」と言う大貴さんに、貴美子さんが「そう言うなよ～」と返す場面。冒頭から、母子の息の合ったやり取りを見せた。

その後、同24分に63.7％をマーク。新店舗のオープンに向けハンバーグを作り、半年のブランクで腕が鈍っていないかをチェックする場面だ。SNSでは「食べてみたいなぁ」「ポテサラにトマトも乗っとるやん」と、おいしそうなハンバーグへの感想が見られた。

そしてこの放送で最も上昇したのは同44分で、68.3％を記録。貴美子さんが、目の病気で視力が落ちても「手術はなるべくしない方向で」と休まず店に立つことを話し、それを聞いた夫が「(大貴さんを)信用してやらせる以外ないよ」「いずれ親は死ぬんだからさ」と説得する場面だ。

SNSでは「パパの言う通り」と同意するコメントのほか、「大貴さんが心配なのはわかるけど、今は自分のことを1番に考えてほしい」「手術しないで目が完全に不自由になったら、息子さんの大きな負担になるから、無理しないで大事にしてほしい」と貴美子さんを心配する投稿も見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「母と息子のやさしいごはん3 ～僕と母さんとハンバーグ～ 後編」が、27日に放送される。

ハンバーグを作る大貴さん (C)フジテレビ