日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)で、「48人タットダンス」から着替え中の内村光良に代わり、盟友・出川哲朗が代打総合司会を担当。松村北斗の名前の呼び間違いに、周囲が訂正を連発した。

出川哲朗

「箱根駅伝! 原監督夫妻と300人の子どもたち 大泉洋に激白! 私が初めて涙した日」企画に出演する大泉洋は「ウッチャンはどこに行ったんですか?」と出川の司会に不安の様子。羽鳥慎一が「出川さん、震えてます」と伝える中、出川は「そういえば、松陰寺くんと大泉さんは…」と、カンペの「松」を見て松村北斗を「松陰寺」と呼んでしまうミラクルをいきなり見せた。

周囲から「松村さんです」と注意を受ける中、またも「松陰寺くん」と同じミスを犯す出川。それにもめげず、「松村くんと大泉さんは親子のように仲が良いそうですね」とカンペ丸読みで振り、大泉は「君は大泉家の長男なんだって勝手に言ってるんです」と、その関係性を説明する。

すると出川は突如、松村に向かって「あ、西園寺くんでした」と、松村が出演していたドラマ『西園寺さんは家事をしない』(TBS)を思い出したようだが、松村は「テレビ局も違いますし、役名も違うんで」と冷静に訂正し、大泉は「めちゃくちゃ言うんじゃないよ(笑)」とあきれていた。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ49』は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。

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