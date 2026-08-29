日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)のタイムテーブルは、以下の通り。

※放送時間は変更の可能性あり。地域により放送時間・内容が異なる場合あり。

8月29日

・18:30：24時間テレビ49スタート! わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～

・18時台：みんなで踊ろう! オープニングパフォーマンス!

・19時台：車いすの少女と内村ファミリー 仕掛け満載! 48人タットダンス

・19時台：イッテQ! 女芸人24時間一芸生合宿スタート!

・20時台：箱根駅伝! 原監督夫妻と300人の子どもたち 大泉洋に激白! 私が初めて涙した日

・20時台：家族に内緒! いきなり隣の晩ごはん

・20時台：星野真里が走る!「できた! を増やす子ども募金マラソン」スタート!

・21時台：石原4兄弟がゆかりの地を巡る旅「石原家はなぜバラバラにならなかった?」

・21時台：ドラマドキュメント 声を失って10年 つんく♂が今伝えたい“幸せ”とは

・21時台：スペシャルドラマ つんく♂と家族の復活劇!「幸せはある」

・23時台：内村光良＆有吉弘行 日テレファミリー歌合戦

・26時台：Golden SixTONES 家族対抗SP

・28時台：ヒューマングルメンタリー オモウマい店「能登のずっと明るい寿司親子2026年春」編

8月30日

・5時台：シューイチプレゼンツ! 日本全国わたしの家族ルール

・7時台：すべての被災地にエールを ザ! 鉄腕! DASH!!福島で巨大弓矢チャレンジ

・7時台：ヒューマングルメンタリー オモウマい店「能登のずっと明るい寿司親子 2026年夏」編

・8時台：桑田真澄＆Matt親子 リスペクトしあう家族の絆

・9時台：ジェシーが取材 テレビ初共演! 鈴木敏夫親子が語る ジブリとわたしの家族の話

・10時台：芳根京子が取材 もしもキッチンに立てたなら 難病ALSの母が子どもに残したい命のレシピ

・11時台：日産チャリティーイベント 入場無料! スペシャルライブも!

・11時台：松村北斗が取材 亡き母がのこしたラタトゥイユ思い出の味を復活させたい!

・12時台：家族に内緒! いきなり隣の昼ごはん

・12時台：宮川大輔が行く「世界の果てで働くお父さん」海外で働くパパを娘がサプライズ訪問

・13時台：すべての被災地にエールを ザ! 鉄腕! DASH!!福島で巨大弓矢チャレンジ

・13時台：京本大我と耳の不自由な子どもたち 届け! ドラムライン

・13時台：水卜麻美が鹿児島県 徳之島へ! 子宝の島の出産に密着!

・14時台：きょうだい児の想いを歌に 山崎育三郎が紡ぐ家族の絆

・14時台：田中樹＆森本慎太郎がサポート 脳性まひの二男とともに 仲良し三つ子が真夏の絶景旅

・15時台：FANTASTICS 9人目のメンバー 中尾翔太 余命3週間 家族とメンバーが選んだ道とは?

・15時台：ヒロミの八王子リホーム ～やす子の夢! 子ども食堂をつくる～

・15時台：岩田剛典＆イモトアヤコが 能登の大地に描く希望の巨大地上絵

・16時台：高地優吾が取材! あなたの会いたい大切な人「27年前生き別れになった母と会いたい」

・16時台：森保監督が緊急参加! 相葉雅紀保護犬トリミング

・17時台：中村玉緒 勝新太郎 ちょっと不思議な夫婦の物語

・17時台：笑点 24時間テレビ恒例 生大喜利! スペシャル座布団運びも!?

・18時台：小学生親子3000人と挑む! スクール革命! 24時間ドミノチャレンジ!

・18時台：ランナー＆頑張る全ての人にエールを 突破ファイル応援団 パフォーマンス!

・18時台：北川景子が取材 がん闘病で天使になったママ パパと娘をつなぐ愛の手紙

・19時台：芳根京子ががんと闘う少女と サンドアートで描く家族の物語

・19時台：SixTONESが総勢130人で生パフォーマンス「ボーダーレスLIVE」

・20時台：マエストロは内村光良 みんなで大合奏パフォーマンス

・20時台：大フィナーレ!! 星野真里「できた! を増やす子ども募金マラソン」にかけた想い

なお、毎年恒例の「日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー」の放送は予定されていない。

『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』

・テーマ：「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」

・会場：東京・両国国技館

・総合司会：内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー

・チャリティーパートナー：SixTONES、山崎育三郎、芳根京子

・チャリティーランナー：星野真里

・スペシャルサポーター：北川景子

・スペシャルサポーター（チャリTシャツ）：ちゃんみな

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