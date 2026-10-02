4人組男性歌謡グループ・モナキが、フジテレビ系情報番組『めざましどようび』(毎週土曜6:00～)に新設される「シーズンゲスト」の第1号に決定した。10日と31日の放送に生出演する。

『めざましどようび』では10月から、季節ごとにゲストがスタジオに登場し、さまざまなコーナーを通じて番組を盛り上げる「シーズンゲスト」を新設。その第1号として、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.からなるモナキが登場する。

モナキ

「モナキのアキ」でスポーツ、グルメ、芸術に挑戦

モナキは「モナキのアキ」と題し、「スポーツ」「グルメ」「芸術」など秋にまつわるトピックに全力チャレンジ。一部メンバーは中継先から生グルメリポートにも挑戦する予定だ。

2026年4月にデビューしたモナキは、8月に開催された「めざましWANGANフェス」で「めざましライブ」に初出演。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露したほか、客席に降りて行う“ゼロ距離ファンサービス(ラウンド)”や、モナキに関するクイズ大会“モナ王(キング)決定戦”、おヨネによる“飛びすぎジャンプ”の計測企画などで会場を盛り上げた。

番組の谷翔平・藤村美里チーフプロデューサーは、シーズンゲスト新設について「『めざましどようび』と共に土曜日の朝をもっともっと楽しく過ごしていただきたいという思いから、“シーズンゲスト”をスタートします」と説明。

モナキの起用については「先日“めざましWANGANフェス”に出演してくださったモナキの皆さんの圧倒的なエンターテイナーぶりに感激し、1組目のシーズンゲストとしてご出演をお願いしました」と明かし、「ぜひモナキの皆さんのポジティブで温かいパワーをご覧いただき、楽しい週末をスタートさせていただけたらと思います!」とコメントしている。

上垣皓太朗アナの新コーナー「上垣しらべ」も

さらに、上垣皓太朗アナによる新コーナー「上垣しらべ」もスタートする。

上垣アナは2024年に『めざましどようび』のお天気キャスターとして加入し、台風中継から「こぶたのレース」の実況まで幅広い企画を経験してきた。

「上垣しらべ」では、日々の暮らしに役立つさまざまなテーマを徹底調査。旬の食材の味や値段、賢い買い物術など、物価高を乗り切るためのお得情報を紹介していく。

上垣皓太朗アナ