七之助の赤ちゃん誕生、勘太郎と長三郎の奮闘、4年ぶりの平成中村座――12月31日(12:00～)にフジテレビで放送されるドキュメンタリー特番『密着!中村屋ファミリー2026』では、35年以上にわたり追い続けてきた歌舞伎の名門・中村屋の新たな1年を描く。

七之助に赤ちゃん誕生 新たな幸せ迎える中村屋

2012年に急逝した十八世中村勘三郎さんが、まだ勘九郎を名乗っていた1990年に始まった中村屋ファミリーのドキュメンタリーは、中村勘九郎と中村七之助を幼少時代から追い続けてきた35年以上にわたるシリーズ。今回で27作目を迎える。

今回の大きな出来事のひとつとなるのが、七之助の赤ちゃん誕生。新たな家族を迎え、幸せの時を迎える中村屋一門の姿が映し出される。

さらに、大阪・松竹座のさよなら公演や、名古屋で行われたアジア大会開会式の大舞台にも密着する。

勘九郎の息子で15歳となった勘太郎、13歳の長三郎もそれぞれ舞台で奮闘。公開された写真では、浅草・平成中村座で勘九郎、勘太郎、長三郎の3人が「連獅子」の稽古に臨む姿も収められている。

浅草に4年ぶり「平成中村座」

そして今年は、浅草で4年ぶりに平成中村座が実現。番組では、その舞台をめぐる中村屋の姿も追いかける。

勘三郎さんから勘九郎、七之助、そして勘太郎、長三郎へ。35年以上にわたりカメラが見つめ続けてきた中村屋の歴史に、新たな1年が刻まれる。

番組では、家族が増えた喜びから大舞台へ挑む役者たちの姿まで、走り続ける中村屋の“大きな家族の物語”を描く。

【編集部MEMO】

中村勘九郎は、1981年10月31日生まれ。十八世中村勘三郎さんの長男。弟の中村七之助とともに幼少期から中村屋ファミリーの密着ドキュメンタリーに登場してきた。妻は前田愛で、長男・中村勘太郎、次男・中村長三郎も歌舞伎俳優として舞台に立っている。

(C)フジテレビ