かつて天才子役として一世を風靡、芸能界引退後は幸せな結婚生活、しかし娘の事故と夫の裏切りで…“痛快復讐エンタメ劇”で主人公・鮎川穂奈未役演じる朝日奈央が語った「注目ポイント」とは　ドラマ『妻を引退します』記者会見

テレ東のドラマ『妻を引退します』(10月5日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)の記者会見がこのほど、都内で行われ、朝日奈央、新川優愛、時任勇気、犬飼貴丈、松田好花、B&ZAI・本高克樹(「高」は「はしごだか」)らが登壇した。

朝日奈央

朝日奈央が演じるのは、かつて天才子役として一世を風靡した主人公

ドラマ『妻を引退します』は、LINEマンガで総合ランキング1位を獲得した、赤石真菜氏 原作のWebtoonフルカラー電子漫画を、『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレビ東京が再びタッグを組んで実写ドラマ化。かつて天才子役として一世を風靡した主人公が、夫の不倫相手から自分の幸せを守るため“完璧な妻”の仮面を脱ぎ捨て修羅の女となり芸能界へ再び戻るという、痛快復讐エンタメ劇となる。ドラマ初共演となる朝日と新川がダブル主演を務める。

同作で、元天才子役で俳優を目指す娘を全力でサポートしている鮎川穂奈未を演じる朝日。原作の感想を聞かれると「50話ぐらいあるんですけど、気がついたら一気読みしてしまったんですね。気がついたら課金、課金で」と笑いながら明かし、「(演じるのは)ハードルの高い元天才子役という役で。あることをきっかけに嫌気がさしてこの世界を引退するけど、大切な人を守るために一度やめた芸能界にまた戻るという選択をする。そんな穂奈未がどう前に進んでいくのかは、ひとつ注目ポイントでもあります」と見どころを語った。

また、撮影の雰囲気について、朝日は「本番が始まるとバチバチで、笑顔も見せないぐらいのシーンが多いんですけど……カット、となった瞬間になごやかな雰囲気になり、頭が混乱する……という」と笑いながら説明。「スタッフさんもキャストのみなさんも温かい人ばかりで、(内容との)ギャップみたいなのが(すごい)」と感想を明かした。

朝日奈央、新川優愛に「奈央りんはどうですか?」と提案 その結果…

“イズマイ”の愛称で支持を集める人気俳優・泉舞花を演じる新川が、朝日からタメ口で話すことを提案され、今は朝日のことを「奈央ちゃん」と呼んでいると明かすと、朝日は「私はお友達に『奈央りん』と呼ばれることもあり、『奈央りんはどうですか?』と提示させていただいたんですけど、すぐに『奈央ちゃん』と呼んでいただいて。まだそこの距離感は(ある)」と明かし、笑いを誘った。

さらに、朝日は「9月から(撮影が)スタートしたので、まだ撮影期間はそこまでなんですけど、もう3カ月ぐらい一緒にいるんじゃないかというぐらい濃厚」とチームワークの良さについても話した。

そして、会見の最後にコメントを求められた朝日は、「観ている方からすれば、こんなことあり得ないなと思いつつ、どこか登場人物の抱える悩みとかにちょっと共感できる部分もある」とし、「現実離れした言葉の飛び交いだったり、イズマイと穂奈未のバチバチのバトルにワクワクしながら毎話楽しんでいただけるんじゃないかと思う」とアピール。続けて、「シリアスなシーンも、コメディっぽさもちょっとあって、いろんな要素があるドラマになっていると思います」と伝えていた。

ドラマ『妻を引退します』あらすじ

かつて天才子役として一世を風靡するも、現在は芸能界を引退し一児の母として幸せな結婚生活を送っていた鮎川穂奈未(朝日奈央)。芸能事務所を運営する夫・蓮也の勧めで娘・美由を子役デビューさせるが、旬の人気俳優・泉舞花(新川優愛)とのCM撮影中に、スタジオの階段から転落し、意識不明の重体に陥ってしまう。

偶然事故現場に居合わせた穂奈未の幼馴染で人気俳優の和久井昴から、娘の事故の原因が“夫の不倫”だと聞かされる。娘の事故と夫の裏切り――。絶望の淵に立たされた穂奈未は真実を突き止めるため、スター俳優に返り咲くことを決意。“妻”を引退し復讐の鬼と化した穂奈未の復讐劇は、やがて芸能界全体を巻き込んでいく。

ドラマ『妻を引退します』第1話予告動画