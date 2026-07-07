ロマンスカーミュージアムは7日、小田急電鉄のロマンスカー・VSE(50000形)の設計過程で実際に使用された模型や図面、コンセプトスケッチなど公開する企画展「VSEができるまで -ときめきをつくるデザイン・技術・サービス-」を7月15日から8月31日まで開催すると発表した。車体形状の検討に使用したオリジナル模型の一般公開は今回が初めてとのこと。

ロマンスカーミュージアムに展示された小田急電鉄のロマンスカー・VSE(50000形)

車内イメージを手描きしたコンセプトスケッチ、車体形状の検討に用いられた20分の1スケールの模型など、貴重な資料の数々を出品。車体傾斜装置をはじめとした技術的特徴について、図面とイラストを用いた解説パネルも展示される。ロマンスカーミュージアムに展示しているVSEと検討過程の資料を見比べて、完成形に至るまでの試行錯誤を知ることができる内容とした。同館1階ロマンスカーギャラリー各所で展示される。

VSEの総合デザインを手がけた岡部憲明氏による音声ガイドもあわせて実施。体験時間は約20分とされ、VSEの車体に白色を選んだ理由、快適な車内空間のための工夫など、来館者のスマートフォンを通じて解説するという。

オリジナル模型を初公開

コンセプトスケッチの一例

期間中、岡部氏をはじめとするVSE関係者によるトークイベントも開催。岡部氏の講演は8月29日に行われ、企画・構想段階からデザインの完成に至るまでのプロセスについて話す。

その他、乗り心地を追求する台車の開発に関するエピソード、安全運行を支えた運転業務などについて、それぞれ関係者が語る機会を設ける。トークイベントの日程や申込み方法は小田急ONEサイトで確認できる。

ラウンジ仕様の車内も公開する

夏休み期間に合わせ、親子でVSEを楽しめる企画も用意する。7月19日はサマーオープニングイベントとして、車内アナウンスの実演、こども用乗務員制服を着用しての記念撮影など実施。7月19～26日には、貸切列車などでしか見ることができなかった、通路を挟んで座席を向かい合わせに配置する「ラウンジ仕様」も公開する。