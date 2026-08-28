イオンは9月2日、冷凍納豆2品目をイオン、イオンスタイル、マックスバリュなど全国約700店舗で順次発売する。

本商品は、できたての納豆を急速冷凍し、30gずつ小袋包装した冷凍納豆。小袋包装により豆の乾燥を防ぎ、鮮度と風味を長期間保つことで、製造日から12カ月の賞味期限を実現した。流水や冷蔵で解凍して手軽に食べることができる。

納豆は冷蔵流通が中心で、賞味期限が比較的短く、遠隔地や海外への供給、家庭での使い切りに課題があった。同商品は、冷凍保管により長期保存を可能にすることで、沖縄などの離島や海外の需要に対応する。

また、従来のパック型容器に比べて冷凍庫内でかさばりにくく、必要な分だけ解凍できるため、家庭での食品ロス削減にもつながる。

「きざみ納豆 味付なし(30g×8袋入り)」と「極小粒納豆 醤油味付(30g×8袋入り)」(いずれも321.84円)の2品目を展開し、いずれもたれを付属しない仕様とすることで、包装ごみの削減にも配慮している。どちらも少量ずつ使えるため、介護食など食事量の調整が必要な人にも便利。冷凍による長期保存が可能という特長を生かし、天候不良などにより貨物船が欠航しやすい離島をはじめ、より多くの消費者へ安定的に商品を届ける。

「トップバリュベストプライス きざみ納豆 味付なし(30g×8袋入り)」(321.84円)

味付なしは、ひきわりより細かなきざみ形状で、大豆を粉砕し、小分けにして急速冷凍することで酸化を遅らせ、豆本来の味わいを楽しめる。好みのたれで味付けでき、離乳食や幼児食などにも使用できる。

「トップバリュベストプライス 極小粒納豆 醤油味付(30g×8袋入り)」(321.84円)

醤油味付は、極小粒納豆を特製醤油と野菜ベースのだしで仕上げた。あらかじめ味がついているため、たれを加える手間がなく、そのまま食べることができる。