ファミリーマートは8月25日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、冷凍食品「ガツンと香ばしいガーリックライス」(321円)を全国のファミリーマートで発売する。

近年の米価格高騰や物価高の影響により、外食・中食市場全体で値上げが続いている。特に「しっかり食べておなかを満たしたい」層を中心に、価格に対する量の満足感不足が顕在化している。

こうした背景を受け、同社では手軽でかつ保存のきく「冷凍食品」に注目。「コスパ良く、しっかりおなかを満たすおいしさ」を目指してガーリックライスを開発した。一般的なお茶碗1杯のご飯(約150g)と比較しても満足感のある280gのボリューム感と、ガツンと食欲を刺激するパンチのある味わいで満足感を提供する。

同商品は、ガーリックの香ばしい風味をしっかり効かせ、一口目から食欲を刺激する味わいに仕上げた。ステーキ屋で提供されるガーリックライスをイメージし、ビーフブイヨンと牛脂をバランスよく合わせることで、パンチがあるだけでなく、最後まで飽きずに食べ進められるコクとやみつき感を実現。さらに、物価高が続く日常でも手軽に手に取ってもらえるよう、「税別298円」という価格設定を実現したという。