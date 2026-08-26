“海”をテーマに掲げる両者がタッグを組んだコラボレーションが実現！SFPダイニングは、自社が運営する『磯丸水産』にて、三洋物産および三洋販売が手掛ける人気パチンコシリーズ『海物語』とのコラボキャンペーン『海ファン感謝祭』を、2026年9月1日(火)〜9月30日(水)の期間限定で開催する。

『磯丸水産』は、創業以来「都会の海の家」をコンセプトとして、新鮮な海鮮料理と活気あふれる空間を提供してきたが、今回は、国民的人気コンテンツである『海物語』シリーズとタッグを組み、両者の強みである“海”と“エンターテインメント性”を掛け合わせた特別なコラボレーション企画『海ファン感謝祭』を実施する。

今回のコラボメニューは、単なるキャラクターコラボにとどまらず、「パチンコホールのあの興奮と楽しさを、居酒屋でも体験していただきたい」という磯丸水産商品開発チームの熱い想いが込められている。

メニュー開発においては、タコ・エビ・カニなどの主要図柄や人気キャラのビジュアル・カラーを忠実に表現した「世界観の完全再現」を図る一方で、『磯丸水産』ならではの新鮮な海鮮素材の味や香ばしい調理法、卓上コンロでの体験価値といった「料理としてのクオリティ」を徹底的に追求。見て楽しい、食べて美味しい魅力的なコラボメニューが用意される。

■「磯丸水産×海物語」コラボ企画概要

全国116店舗の『磯丸水産』では、9月1日(火)より、『海物語』とのコラボレーション企画が実施される。期間中は、『磯丸水産』の海鮮料理に合わせて開発した、コラボ限定のオリジナルドリンク＆フード全8種を提供。『海物語』のキャラクターや世界観をイメージしたメニューとともに、コラボレーションならではの食体験を楽しむことができる。

さらに、対象のコラボメニューを注文すると、本企画限定のノベルティがプレゼントされる。

開催期間：2026年9月1日(火)11:00～9月30日(水)

開催場所：磯丸水産 全116店舗 ※磯丸水産食堂を除く

①コラボ限定メニューの販売(全8種)

『海物語』のキャラクターや世界観をイメージし、磯丸水産の鮮魚や人気メニューを取り入れたオリジナルドリンク4種、オリジナルフード4種が提供される。

【ドリンク】

●大海SPトロピカルブルーサワー／659円(税込)

●サムで確定!? PREMIUMメロンサワー／659円(税込)

●マリンちゃんの常夏マンゴーパインサワー／659円(税込)

●超LUCKY☆クジラッキーぶどうサワー／659円(税込)

【フード】

●魚群襲来！サクサクアジ唐揚げ(豆アジの唐揚げ 塩味)／549円(税込)

●タコ坊主ぷりぷりぽん酢(イイダコポン酢)／549円(税込)

●エビの超確変スタミナパンチ(ガーリックシュリンプ)／659円(税込)

●カニ群のカリッとカレー唐揚げ(蟹の唐揚げカレー味)／549円(税込)

【磯丸水産セレクトメニュー】

●蟹味噌甲羅焼 カニカニSPセット／879円(税込)

●海の玉手箱 浜焼きSPセット／1,967円(税込)

※画像はイメージ。

※仕入れにより内容が変更になる場合がある。

➁豪華賞品が当たる！「魚群まつり」SNSキャンペーン

磯丸水産公式XとSANYO公式Xをフォローの上、店内の「魚群」シールを撮影し、ハッシュタグ「＃磯丸水産魚群まつり」をつけて投稿すると、抽選で豪華賞品が当たる。

➂毎日開催！店内イベント「海物語 確変タイム」

19時〜23時の間に開催されるスペシャルタイム！海メニューの注文でサイコロ挑戦。ゾロ目(確変大当り)が出たら対象メニューやドリンクが1品無料でプレゼントされる。

※天候や店舗の状況により、確変タイム開催を見送る場合がある。

④数量限定！来店・注文特典

1. 海メニューを注文すると、本企画限定の「海物語セレクションカード(全20種)」や「海の“海運”うちわ」が先着でプレゼントされる。

2. 「海コラボメニュー」を注文すると、次回使える「ドリンク一杯無料クーポン」がプレゼントされる。

※各キャンペーンの応募方法・参加条件などの詳細は、磯丸水産公式サイトまたは店頭メニューを確認してほしい。

※ノベルティは数に限りがあり、無くなり次第終了となる。

※対象ドリンク(生ビール・レモンサワー・ハイボール)は、アプリ導入店舗はアプリからクーポンを配信、未導入店舗は紙のクーポンでの対応となる。