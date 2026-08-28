MELMが運営するeスポーツチーム「TeamYAMASA」は、ACEとスポンサー契約を締結したことを発表した。

■スポンサー契約締結の背景

「TeamYAMASA」は、格闘ゲーム「鉄拳」シリーズを中心に国内外で活動するプロゲーミングチームとして、大会への出場や配信活動などを通じて、eスポーツシーンの発展とゲームの魅力の発信に取り組んできた。

一方、ACEはパチスロ機を中心とした遊技機の企画・開発を手がけ、ユーザー自身の視点から「本当に面白いもの」を追求することを大切にしている企業。企画力・技術力・課題解決力を強みに、エンターテインメントを通じて人々に楽しさや新たな体験を届けることを目指している。

ゲームと遊技機というフィールドの違いはありながらも、エンターテインメントを通じてユーザーに楽しさや感動を届けたいという両者の方向性には高い親和性があり、今回のスポンサー契約を通じて、「TeamYAMASA」はACEとともに、eスポーツを通じた新たなエンターテインメントの可能性を追求し、より多くの人々にゲームやeスポーツの魅力を届けていく。

■今後の展望

「TeamYAMASA」は、今回のACEとのスポンサー契約を機に、国内外の大会への挑戦をはじめ、配信活動やファンとの交流など、さまざまな活動をさらに推進。ACEという新たなパートナーとともに、eスポーツならではの熱狂や楽しさをより多くの人々へ届けるとともに、新たなエンターテインメントの可能性を切り拓き、eスポーツシーンのさらなる発展に貢献していくとしている。