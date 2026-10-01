NEON10、レトロフューチャーな世界観をポップに聴かせる3rd EPリリース決定

NEON10（ネオンテン）が、3rd Digital EP『ECHOES OF TOMORROW』を2026年10月31日（土）にリリースすることを発表した。

2023年より、case（Vo.）、ftf（Comp. Dr.）、yut4（Gt.）、dull（VFX.）の4名で構成されたNEON10。80sを想起させるレトロフューチャー・シンセウェーブを軸に、ハイブリッドなサウンドを展開している。

今作は、80sシンセウェーブ／レトロフューチャーを軸に、メンバーそれぞれの音楽的バックボーンをこれまで以上に深く融合した全6曲を収録。80sシンセウェーブのノスタルジーをまといながら、”今”の感覚で鳴らすサウンドが印象的で、過去の記憶とまだ見ぬ未来が交差するようなNEON10独自の世界観を描いている。日本リード曲「Fading light」では、シンガーソングライターのYUSA（ユサ）とコラボレーション。NEON10にとって新たなアプローチとなる日本語楽曲で、YUSAのメロウで艶のある歌声と、どこか懐かしさを感じさせるトラックが重なり、夜の空気に似合う切なさと余韻を残す一曲に仕上がっている。

海外リード曲「Take Me Back Tonight」と「Dream state」では、アメリカ・カンザスシティを拠点に活動するシンセポップ／シンセウェーブ・デュオ、Astoria Legend（アストリア・レジェンド）とのコラボレーションが実現。国内外のアーティストとの共演を通して、NEON10の持つレトロフューチャーな世界観をより広く、よりポップに聴かせる一作となっている。

＜リリース情報＞

NEON10

3rd Digital EP『ECHOES OF TOMORROW』

2026年10月31日（土）リリース

レーベル：NEON RECORDS（ネオン・レコーズ）

Catalog：N10-EP003

=収録曲=

1. Take Me Back Tonight（テイク・ミー・バック・トゥナイト）※海外リード（NEON10/ Astoria Legend）

2. Lucid（ルシード）※inst曲

3. Dream state（ドリーム・ステイト）（NEON10/ Astoria Legend）

4. Fading light（フェイディング・ライト）※日本リード（NEON10/ YUSA）

5. Sea glass（シー・グラス）

6. Skyline（スカイライン）※inst曲

＜ライブ情報＞

NEON10（ネオンテン）初ライブ＆配信ライブ

2026年11月20日（金）21:00〜

NEON10（ネオンテン）Official YouTube（オフィシャル・ユーチューブ）にて配信予定。

NEON10として初となるライブパフォーマンスを、配信を含む形で実施。

Instagram：https://www.instagram.com/neon10.official/

X：https://x.com/NEON10_Official

YouTube：https://www.youtube.com/@neonrecords.official