ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は8月6日より、「ヒレステーキフェア」を開催している。

本フェアでは、脂肪が少なく、柔らかな食感と豊かな風味が特長のアメリカ産のヒレ肉を使用しており、口の中でほどけるような柔らかさと肉本来の旨みを楽しむことができる。300℃の直火で焼き上げることで肉汁をたっぷり閉じ込めたヒレステーキは、ジューシーで噛むほどに旨みが広がる一品。

今回はヒレステーキに、ホクホク食感のベイクドポテトと、ブロッコリーやスイートコーンを添えた「ヒレステーキ&ベイクドポテト」(100g 2,739円、200g 4,279円)が登場。お好みで別添えの国産わさびやガーリックチップを合わせていただくのがおすすめ。

また、カットしたヒレステーキと“大俵ハンバーグ”のコンビネーションを楽しめる「ヒレカットステーキ&大俵ハンバーグ」(150g 2,739円、200g 2,915円、250g 3,135円)や、グリルチキン(100g)とジューシーな手ごねハンバーグ(100g)を組み合わせた「ヒレカットステーキのトリプルグリル」(2,739円)もラインナップされている。