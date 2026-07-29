夏休みに入ると、子どもを連れて外食する機会も自然と増えてくる。せっかくなら子どもが喜ぶ店に行きたい。が、物価高の今、家族全員で外食するとお財布へのダメージも大きい……。

そんな悩みを抱えるファミリーにぜひ知ってほしいのが、ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」のおこさま特典だ。

おもちゃやデザートプレゼントといったレベル感を大きく逸脱し、厚意とか配慮といった言葉すら陳腐に思えるほどに充実。そんなビッグボーイのサービス精神の詳細を以下、どうぞっ!

来店するだけでもらえる! まずは「おもちゃ」のプレゼント

入店してまず驚くのが、来店した子ども全員を対象とした“おもちゃのプレゼント”サービスだ。「おこさまメニューを注文した子どもが対象」みたいな縛りすらない。

店頭にはおもちゃBOXが用意されており、その中から好きなものを選べるスタイル。子どもからすれば、ドアを開けて入店した瞬間にもう楽しい時間が保証されているようなものである。

しかも、おもちゃの内容は毎月変更されるので、訪れるたびに新しい出会いが待っているってわけ。子どもが“ビッグボーイ沼”にハマる懸念はあるが、そうなったとて何も問題はない。なぜなら、食事のコスパも優れているんだからね。

おこさまメニューを頼めばデザートも無料!

ってことで、ここからはコスパの高さにフォーカス。まずはおこさまメニューを注文すると無料でもらえる“デザートサービス”をご紹介しよう。

例えば、こちらの「キッズ手ごねハンバーグ」。子どもが大好きなハンバーグとからあげが一皿に盛り込まれた、まさに王道のわんぱくプレートである。

主役となる手ごねハンバーグは、毎日店舗で牛肉・豚肉・玉ねぎを合わせ、ひとつひとつ丁寧に手ごねしているのが特徴。ふっくらとやわらかく、噛むたびに肉汁がじゅわっと広がる仕上がりで、大人が食べても十分満足できるクオリティだ。

サクサク&ジューシーなからあげ、ライス、ポテト、ゼリーまでついた豪華な内容で、お値段はなんと単品539円! しかも、なんと……

「キッズ手ごねハンバーグ」などの“おこさまメニュー”を注文すれば、デザートとして食後のアイスまで無料で付いてくるというオマケつき! ゼリーもついてくるのにアイスまで楽しめるだなんて……これは確実に狂喜乱舞。めちゃくちゃ嬉しいっしょ!

未就学児ならプレミアムセットが無料という圧倒的コスパ

個人的にもっとも衝撃を受けたのが、この特典。

未就学児は「おこさまプレミアムセット」が無料……! これにより、サラダバー、スープバー、カレーバー、ライスバーが自由に利用可能に。

さらに、ドリンクバーも無料で利用できるという。サラダだけではなく、カレーまで食べ放題という太っ腹ぶりである!

ビッグボーイのカレーは濃厚である一方、子どもでも食べやすいマイルドな仕上がりになっている。ライスにたっぷりかけて頬張る子もいれば、サラダやスープを何度もおかわりする子もいるだろう。

好き嫌いが多い時期の子どもでも、「これなら好き」「これならたくさん食べられる」が見つけやすいのは家族にとって嬉しい限り。

誕生日はさらに豪華! アプリ限定のバースデー特典

子どもの誕生月は、ビッグボーイ公式アプリの活用も忘れずに! アプリ会員限定で、2つのバースデー特典が用意されていることを意外に知らない人もいるらしいが、それ、かなりもったいない……!

特典のひとつめは「バースデーデザート」のプレゼント。

かわいらしいバースデーケーキをはじめ、チョコレートパフェなど好みに合わせて選べるようになっている。店内に流れるハッピーバースデーのメロディと、店員さんが目の前で点けてくれるローソクの火は、素敵な思い出として長く記憶に刻まれるはずだ。

ふたつめの特典が、ビッグボーイの「オリジナルハンドタオル」。ビッグボーイらしいデザインがあしらわれた限定グッズで、2種類からセレクト可。デザインが可愛いうえに作りもしっかりしているので、長く愛用できるに違いない。

利用方法は簡単で、アプリ内に表示される注文番号を店内のタブレットへ入力するだけ。もちろん、アプリには誕生日以外にも各種クーポンが配信されているため、まだダウンロードしていない人は、この機会にぜひ入れておこう!

今回紹介したサービスはいずれも期間限定ではなく、日常的に利用できるものばかり。何かと出費が増えがちな夏休みシーズンこそ、子どもたちも思い切り楽しめて、家計にもやさしいお店は心強い味方になるはず。

「今日はどこでご飯を食べようか」という会話になったら、ぜひ一度ビッグボーイを候補に入れてみてほしい。子どもはもちろん、大人も驚くボーナスタイムが待っているはずだ!