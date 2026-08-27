モスフードサービスは9月9日～11月上旬、月見シリーズの新商品「月見フォカッチャ ～黄金(おうごん)チーズソース～」を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で販売する。

同店では、2022年から半熟風たまご(たまご加工品)を使用した「月見フォカッチャ」を期間限定商品として販売してきた。月見シリーズは2022年の初登場から、これまでに累計1,410万食を売り上げている。

5年目を迎える今年は、"黄金"に輝く月をイメージした新しいソースの「月見フォカッチャ ～黄金(おうごん)チーズソース～」(630円)を新発売。天然羊腸を使用したジューシーな馬蹄型(ばていけい)ソーセージに、カロリーハーフマヨネーズタイプ、千切りキャベツ、みじん切りのオニオン、黄金(おうごん)チーズソースと半熟風たまご(たまご加工品)を合わせ、ふんわりとした食感のフォカッチャでサンドした一品。

黄金チーズソースは、パルメザンチーズやチェダーチーズなどを使用し、卵黄パウダーでコクを加えた濃厚なソースで、ブラックペッパーが味を引き締めている。さらに、食感を演出するみじん切りのオニオンを加えて仕上げている。

「月見フォカッチャ ～黄金(おうごん)チーズソース～」(630円) 商品イメージ

さらに、半熟風たまごなしの「黄金(おうごん)チーズソースのフォカッチャ」(560円)も販売する。