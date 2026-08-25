コメダは9月2日、"お月見祭"と題して、秋の味覚「焼き芋」を使用した新作のデザートやドリンク、「お月見フルムーンバーガー」など、6種の季節限定商品を全国のコメダ珈琲店で発売する。

お月見祭

今年も「お月見フルムーンバーガー」2種が登場。さらに、秋の味覚「焼き芋」をテーマにした新作デザート・ドリンク4種も展開される。新商品ラインアップは以下の通り。

「お月見フルムーンバーガー」(870円～940円)は、月に見立てたとろ～りエッグオムレツと、チーズ、昨年より大きくなったハンバーグ、レタスを同店自慢の大きなバンズで挟んだ商品。トマトのほどよい酸味と玉ねぎの甘みが調和したソースが全体をまとめ、昨年支持を集めた味わいはそのままに、さらに食べ応えのある一品に仕上げている。

なお、エッグオムレツは加熱加工しており、半熟のような食感を再現している。使用しているチーズは加熱処理済み。また、辛子マヨネーズを使用しており、辛子抜きの変更も可能。

「お月見フルムーンてりやきバーガー」(870円～940円)は、同店自慢の大きなバンズに、エッグオムレツ、特製てりやきソース、昨年より食べ応えが増したハンバーグ、レタスを挟み、マヨネーズを合わせた商品。エッグオムレツが甘じょっぱい特製てりやきソースとマヨネーズに絡み合い、まろやかなコクを楽しめる。昨年の味わいはそのままに、秋ならではの一品に仕上げている。

なお、エッグオムレツは加熱加工しており、半熟のような食感を再現している。

「お月見シロノワール 焼き芋」(880円～940円/ミニサイズ:680円～740円)は、あたたかいデニッシュに焼き芋ソースをかけ、ソフトクリームの上にバターソースとザクザク食感のバタークッキーをトッピングした商品。

焼き芋ソースの豊かな風味と甘み、バターソースのコクが重なり、奥行きのある味わいを楽しめる。コメダ特製おぐらあん(+120円)を追加でトッピングすることもできる。焼き芋ソースとおぐらあんそれぞれのやさしい甘さを味わえる。

なお、「お月見シロノワール 焼き芋」(ミニサイズ含)のソフトクリームはホイップクリームに変更できない。

「お月見クロネージュ 焼き芋」(730円～790円)は、ココアバウムクーヘンに焼き芋ソースを合わせ、ソフトクリームの上からバターソースとバタークッキーをかけた、季節限定のクロネージュ。ココアバウムクーヘンのほろ苦さが焼き芋ソースの甘さを引き立て、バタークッキーのザクザク食感が程よいアクセントに。

コメダ特製おぐらあん(+120円)の追加トッピングも可能。なお、「お月見クロネージュ 焼き芋」のソフトクリームはホイップクリームに変更できない。

「お月見ジェリコ 焼き芋」(680円～920円)は、"のむ、たべる、混ぜる"でお馴染みのジェリコの焼き芋味。豆乳入り焼き芋ドリンクの甘みとコク、コーヒージェリーのほろ苦さが調和したデザートドリンクとなっている。ホイップの上にトッピングした焼き芋ソースを混ぜることで、より焼き芋の風味が感じられる。

「お月見オーレ 焼き芋」(630円～870円)は、豆乳入り焼き芋ドリンクの甘みと、コメダ珈琲店のコーヒーが調和した商品。ホイップの上にトッピングした焼き芋ソースを混ぜると、焼き芋の風味がいっそう引き立ち、口いっぱいに広がる。

なお、お月見祭商品は、10月上旬までの販売を予定しているが、数量限定のため無くなり次第終了となる。