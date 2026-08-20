夏の終わりが見えてくると、心は徐々にざわつき始める。「月見シーズン」の到来を予期するからだ。各社から趣向を凝らしたメニューが登場する中、今季とりわけ注目したいのがゼッテリアである。

今年は「絶品月見バーガー」をはじめ、なんとモーニングメニューの「月見モーニングマフィン」も登場! そう……、ゼッテリアの月は朝から晩まで沈まないんじゃい!

ゼッテリア「絶品月見バーガー」を一足先に実食

ゼッテリアは8月26日より、「月見バーガーフェア 第1弾」を開催する。目玉の「絶品月見バーガー」を中心に、朝限定のマフィンやエビバーガーなど、和の趣あふれる全7品が期間限定でラインナップされるという。

今回はご縁をいただき、一足先に「絶品月見バーガー」(640円)とご対面。包み紙を開けた瞬間、まず驚いたのが……

このサイズ感ね! 絶品バーガーをベースにしているだけあって、ゼッテリアのレギュラーバーガーよりも一回り大きなバンズが使用されており、見るからにボリューミー。軽くバンズを持ち上げ、内部の様子を探ってみると……

こんな感じ。食欲をそそるじゃないの、このジャンク感たっぷりのソース! ビーフ100%の肉厚な絶品パティ、店内で焼き上げたという「ぷるぷるたまご」、そして特製月見ソースと柚子マヨという面々である。やっぱり月見バーガーを月見たらしめるたまごの存在感が際立つな〜。

さっそくひと口食べてみると……

うおおおぉぉぉ……。うっ、うめぇ…………!! うわ〜、たまらん! これこれ! 月見、やっぱり最高……!

まず、パティの力強さが圧・倒・的ッ!!!! ビーフ100%ならではの肉々しい旨みが噛むほどに溢れ出す。マジで絶品やんけ……。で、そこに重なってくるのが店内仕込みのたまごね。去年はトロトロ系だったけど、今年はぷるっぷるで食べごたえもマシマシ! 白身の弾力と黄身のまろやかさが、肉厚パティを優しく包み込んでくれる感覚だ。

さらに、3種の醤油をベースに八丁味噌や香味野菜を加えたという特製月見ソースがこれまた絶品! よくあるてりやき系の甘辛だれではなく、味噌の深いコクと香ばしさが和の奥行きをググッと演出。そこに柚子マヨの爽やかな香りが加わることで、後味は驚くほど軽やか! この組み合わせの妙、ハンパじゃねぇ……!

ふんわり&もっちりした大きなバンズも特筆である。なんていうか……この包容力ね。全ての旨みを受け止める器として完璧な仕事をしているのよ。具材のハーモニー、ボリューム、そして秋の訪れを感じさせる余韻……。月見系のバーガーは、ゼッテリアのなかでも毎年めちゃくちゃ売れるらしいけど、それも納得よね〜。素晴らしく完成された一品だ。

朝から多幸感に酔いしれる「月見モーニングマフィン」

続いて、午前10時30分までの限定販売となる「月見モーニングマフィン」(440円)も実食! 朝から月見が楽しめる喜びを噛み締めつつ、まずはそのビジュアルをチェックしよう。

ゼッテリアオリジナルのイングリッシュマフィンに、スパイスの効いたソーセージパティ、ぷるぷるたまご、レタス、そして月見ソースと柚子マヨがサンドされている。

さっそくガブッといってみると、このマフィンのふわもち食感が絶妙に心地いい〜! で、ソーセージパティの塩気とスパイス感、個性的な薫香が甘辛い月見ソースと完璧にマッチ! 朝から味わうこの甘じょっぱさ、もはや罪。しかも、結構しっかりめにギルティ。いや、マジでめちゃくちゃ癖になるぞ、これ!

シャキシャキのレタスが瑞々しさを添え、柚子マヨの清涼感が寝ぼけた頭を優しく起こしてくれる。バーガーよりも軽やかな食べ心地ながら、店内仕込みのたまごのおかげもあって満足感は十分!

このマフィンを食べながらコーヒーをすする時間は、まさに至福に違いない。いつもよりちょっと早起きしてでも食べる価値のある、最高のご褒美モーニングだ。

ちなみに、今回の月見フェアでは定番の「月見バーガー」や「月見チーズバーガー」、さらには「月見えびバーガー」までずらりとラインナップ。

もっとガッツリいきたい欲張りさんには、肉厚パティを2枚重ねた「ダブル」、さらには3枚重ねた「トリプル絶品月見バーガー」というわんぱくメニューも控えている。

販売期間は9月中旬までを予定しているが、なくなり次第終了とのこと。ゼッテリアが本気で作り上げた「秋の味覚」、ぜひお早めにその舌で確かめてみてほしい! 多分、早めになくなっちゃうんじゃないかな〜。