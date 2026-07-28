スターバックスは7月31日、日本上陸30周年を記念した新たなコーヒービバレッジ「クリア コーヒー」「シトラス クリア コーヒー」を発売する。苦味や後味への不安を感じる若者の声をもとに開発した、苦さひかえめですっきりとした味わいのコーヒーとなる。

「クリア コーヒー」「シトラス クリア コーヒー」

苦さひかえめの新作コーヒー2種が登場

「クリア コーヒー」(Tallサイズのみ、持ち帰り481円、店内利用490円)は、コーヒーの豊かな香りを楽しみながらも苦味を抑えた、軽やかな味わい。

シトラス果肉を加えた「シトラス クリア コーヒー」(Tallサイズのみ、持ち帰り579円、店内利用590円)は、爽やかな甘みと果実感が広がる清涼感のある一杯となっている。

販売に先駆け、7月29日17時からスターバックス コーヒー 渋谷cocoti店で先行販売を実施する。

若者との共創から生まれた新しいコーヒー体験

今回の商品は、コーヒーに憧れや興味を持ちながらも「苦そう」「自分に合うコーヒーがわからない」と感じる若者の声をきっかけに開発された。

スターバックスが実施した大学生調査では、ブラックコーヒーを飲んだことがない層が約46%にのぼり、未飲用理由のトップは「苦そうなイメージがあるから」(約44%)だったという。一方で、「甘いコーヒーなら飲む」と回答した人は約57%にのぼった。

大学生のブラックコーヒーの飲用経験

また、若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」との共同調査では、Z世代(15〜24歳)は「コーヒーを飲めるようになりたい」という意識を持ちながらも、苦味や酸味、後味への不安、自分に合うコーヒーがわからないこと、「失敗したくない」という心理がハードルになっていることが明らかになった。

こうした背景から、スターバックスは若者との共創によるコーヒービバレッジ開発プロジェクトを開始。8名の若者とのワークショップや4名による試飲セッションを重ね、味わいだけでなく見た目やネーミング、カスタマイズ方法にも意見を反映したという。

若者とのワークショップや試飲セッション

30周年記念コーヒー豆「スマトラ マサ デパン」を使用

「クリア コーヒー」「シトラス クリア コーヒー」には、スターバックス日本上陸30周年を記念して開発されたコーヒー豆「スマトラ マサ デパン」を使用している。「スマトラ マサ デパン」は、みずみずしく甘みが続く味わいが特徴。シアトルと日本のコーヒーチームが「未来」と「共創」をテーマに共同開発した特別なコーヒー豆となっている。