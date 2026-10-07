LE SSERAFIM、米国ツアーいよいよ最終公演へ　5人で作る“都市名ショット”が話題 

LE SSERAFIMが、9月16日（現地時間）のロサンゼルス公演からスタートした米国ツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR PUREFLOW IN UNITED STATES』を、10月8日のニューアーク公演で締めくくる。

今回の米国ツアーでは、ライブのみならず、メンバーが各都市で撮影してきた記念ショットも話題を集めている。ロサンゼルス、タコマ、サンノゼ、フェニックス、フォートワースなど、訪れた都市名のアルファベットを5人が全身で表現。なかでもフェニックスでは、「PHX」の「P」を表現するため、KAZUHAが大きく脚を上げたポーズを披露し、バレエで培った柔軟性にも注目が集まった。

【写真を見る】都市ごとの記念ショット

各公演では、その土地ならではの演出も取り入れている。オーランドではアンコールでディズニープリンセスを思わせるドレス姿で登場し、シカゴでは名物のピザをモチーフにした衣装を披露。都市ごとに異なるアイデアで現地の観客を楽しませてきた。

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LE SSERAFIMは今年、2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR PUREFLOW』を展開。日本では大阪、神奈川、静岡、宮城、福岡の5都市11公演を開催し、12月19日、20日には初の京セラドーム大阪公演を追加公演として行う。

また、8月には『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、大阪、東京の両会場でメインステージに登場。9月13日には米カリフォルニアで開催された『BlizzCon 2026』に出演し、2nd Single『Made My Night』のタイトル曲「Made My Night」を世界初披露した。さらに9月19日にはラスベガスで『2026 iHeartRadio Music Festival』にK-POPガールグループとして初出演している。

米国ツアー終了後は、10月16日にロンドンのO2アリーナで初のヨーロッパツアーを開幕。北米からヨーロッパへと、ワールドツアーはさらに続いていく。

LE SSERAFIMの2nd Single「Made My Night』は、韓国で9月11日に発売。日本では10月9日に発売予定となっている。

LE SSERAFIM 2nd Single Made My Night

韓国発売日：9月11日

日本発売日：10月9日予定 （※日本お届け日）

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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