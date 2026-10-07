&TEAM KR 2nd Mini Album ‘Mark on Me’、米Billboard 200で20位を記録

日本発のグローバルグループ&TEAM（エンティーム）の最新アルバム &TEAM KR 2nd Mini Album Mark on Meが、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（9月25日～10月1日）において、20位にランクインする快挙を果たし、日本発ボーイグループとしての最高位を更新した。さらに、同ビルボードの「World Album」1位、「Top Album Sales」3位を記録した。

「Billboard 200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し、全米で最も人気のあるアルバムの順位を決める米ビルボードのメインチャート。

&TEAMは今年5月30日付の同チャートにて、3rd EP『We on Fire』で日本発のボーイグループとして初めてランクイン（52位）したが、2作品目のランクインとなるMark on Meではその記録を大きく塗り替え、自身最高位および日本発ボーイグループとしての歴代最高位記録を大幅に更新した。今回の「Billboard 200」TOP 20入りは、日本拠点のアーティスト（グループ・ソロ含む）による作品としても、坂本九やBABYMETALらに次ぐ歴代トップクラスの快挙となる。

あわせて米ビルボードの主要各種チャートにおいてもマルチランクインを達成。フィジカル（CD・レコード）およびデジタルアルバムの販売枚数を集計した「Top Album Sales」で3位、米国外発のアルバム売上・ストリーミングを集計する世界水準のトップチャート「World Albums」で1位、そして全米での影響力と人気を測る「Artist 100」で18位に同時ランクインを果たすなど、米国市場における躍進を印象づけた。

©YX LABELS

KR 2nd Mini Album Mark on Meは、&TEAMが音楽的・パフォーマンス的に更なる進化と挑戦を提示した全6曲構成の意欲作だ。ポップス、ヒップホップ、R&B、ロックなど、作品全体を通じて多彩な音楽ジャンルを自在に行き来し、グループの底知れぬポテンシャルを証明している。

今作には世界中でヒット実績を持つ豪華クリエイター陣が勢揃いした。タイトル曲「Mark on Me」には、メガヒットを誇る世界的シンガーソングライターのベンソン・ブーン（Benson Boone）やグリフ・クローソン（Griff Clawson）らが楽曲制作に参加。パフォーマンス面でも、収録曲「러브장 (Love Jang)」ではアーティストのAyumu Imazuが&TEAMのキュートで愛らしい一面を最大限に引き出す振付を提供しているほか、「Good Boy」の振付制作にはメンバーのKが自ら参加するなど、音楽・パフォーマンスの両面において先進的なクリエイティブを結実させている。

&TEAM KR 2nd Mini Album 'Mark on Me'

配信サイト：https://andteam.lnk.to/markonmePR

タイトル曲「Mark on Me」Official MV：https://youtu.be/F-NcvXY8_vU

「Good Boy」Official MV：https://youtu.be/VHA0FMXsQgk

「Good Boy (Japanese ver.)」デジタル配信中

https://andteam.lnk.to/goodboyjpPR

『2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR 'Mark on You'』

2026年10月15日（木）・16日（金）の東京ガーデンシアター公演を皮切りに、2027年春まで開催される、&TEAM史上最多都市・最多公演数のコンサートツアー

https://www.andteam-official.jp/news/e672b7142d8c