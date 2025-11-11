JR東日本は11日、交通系ICカード「Suica」の誕生以来、イメージキャラクターとして活躍してきた「Suicaのペンギン」について、2026年度末をもって卒業すると発表した。これまでの愛顧に感謝を伝えるため、ファンに向けた各種キャンペーンも実施するとのこと。

「Suicaのペンギン」は2001年度の「Suica」誕生に合わせて登場。愛くるしい見た目から多くの人に愛され、「Suica」の認知度向上・利用促進に多大な貢献を果たしてきたという。

JR東日本は「Suica Renaissance」により、「Suica」を「移動と少額決済のデバイス」から、利用者および地域のさまざまな生活とつながり、「Suica」圏内だけでなくグローバルな利用も視野に入れた「生活のデバイス」へ進化させると発表。「Suicaが新しい次元へ進化すること」を理由に、誕生25周年にあたる2026年度末をもって「Suicaのペンギン」を卒業させ、新たなイメージキャラクターへバトンタッチすることとした。

卒業にあたり、「Suicaのペンギン」の作者である坂崎千春氏は、「2001年に『Suica』のイメージキャラクターとして選んでいただいたとき、とてもうれしく誇らしかったのを覚えています。ポスターやCMに登場しグッズになり、多くの方々に愛され、『Pensta』というショップもできました」「25年という長い時間、『Suicaのペンギン』として歩むことができて幸せでした。最後の1年も精一杯務めさせていただきます。応援してくださった皆さま、今まで本当にありがとうございました」とコメントを寄せている。

新たなイメージキャラクターに関して、「お客さまの生活と幅広い接点を持つ、進化するSuicaのイメージを担っていただきます」とJR東日本。誕生プロセスにおいて、新キャラクターの原案的なアイデアなど何らかの形で利用者に参画してもらうことも検討しており、具体的な募集方法と内容、選定方法などは決まり次第、改めて案内するとしている。