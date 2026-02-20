JR東日本は、「Suica」の新たなイメージキャラクター誕生に向けた選考プロセスについて発表した。「Suica」の進化に合わせたブランド刷新の一環で、長年親しまれてきた「Suicaのペンギン」が2026年度末をもって卒業することがすでに発表されている。

新キャラクターは、「Suica」のイメージを刷新し、これまでの「移動と少額決済のデバイス」から、利用者や地域と幅広くつながる「生活のデバイス」への進化を象徴する存在として誕生する。これに向けて2026年2月中に選考委員会を発足させる。

選考委員会の座長には、「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の総合プロデューサーである小山薫堂氏が就任予定。委員として、モデルの市川紗椰氏、キャラクターデザイナー・イラストレーターのきはらようすけ氏、デザイナー・アーティストの篠原ともえ氏、クリエイティブディレクターの水野学氏の参画を予定している。委員会の全容は今後発表する。

選考プロセスについて、まずJR東日本グループ社員から新キャラクターへの期待を募集。その後、「Suica Renaissance」が創造する進化した「Suica」の世界観を踏まえ、若手クリエイターに原案制作を委嘱する。委員会による候補選定を経て、2026年夏に3案まで絞り込んで公表。最終的に利用者投票を実施して新キャラクターを決定する。

発表は、「Suica」25周年の記念日である11月18日に行う予定。その後、利用者から愛称を広く公募する。新キャラクターは2027年4月にデビューする計画だという。

新キャラクター誕生に向けた今後のスケジュール

なお、長年親しまれてきた「Suicaのペンギン」への感謝を伝える「Penguin Years」キャンペーンをあわせて展開。2026年3月に特設サイトを開設し、イベントやグッズ情報の発信、歴史を振り返るコンテンツなど順次公開する。

2026年夏以降、「Suicaのペンギン」限定グッズを「JRE MALL」内ショップやエキナカ店舗で順次発売。2026年中にグッズ販売やグリーティングなどの限定イベントも実施予定となっている。2027年3月末に新キャラクターとのバトンタッチ式も行う。