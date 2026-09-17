フジテレビの動画配信サービス・FODで、タイBLドラマ『Yesterday～あの日刻んだ愛の痕～』が、20日0時から全話独占見放題配信される。

同作は、『Love Sea』や『Love in The Air』で世界中のファンを魅了したFort(フォート)とPeat(ピート)が再共演するダーク・ロマンティック・ラブストーリー。小説『昨天』を原作に、『Top Form～抱かれたい男１位に脅されています。～』を手掛けたWeTVが制作を担当する。

物語の舞台は、二大企業グループの思惑と裏切りが複雑に絡み合う世界。Fortは巨大投資企業VPGグループの後継者・ウィアー、Peatはホテル業界を牽引するキング・グループを率いる一族の次男・ケルビンを演じる。

ホテル業界への本格参入を見据えるウィアーは、キング・グループとの資本提携を模索。その一族の長男・ケンの招待を受けて実家を訪れ、そこで弟のケルビンと出会う。

ケルビンに興味を抱いたウィアーは、交流を重ねる中で、彼が家族の中で孤立し、過酷な立場に置かれていることを知る。やがて2人は惹かれ合っていくが、ある出来事を境に、ケルビンはウィアーの心に深い傷を残すことに。裏切りの末に別々の道を歩むことになった2人を、残酷な運命が再び巡り合わせる。

愛と裏切り、企業を巡る熾烈な権力争いが交錯する中、“愛の痕”を抱えて再び向き合う2人を待ち受けるのは、愛か、それとも復讐か。『Love Sea』『Love in The Air』で息の合った演技を見せてきたFortとPeatが、これまで以上に複雑でドラマチックな愛憎劇に挑む。

全10話にスペシャルエピソード1話を加えた全11話。監督はパンチャポン・コンカーノイが務める。

(C)WeTV