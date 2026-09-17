「そこを高く評価しています」「ぜひ期待したい」元日テレ・岩田絵里奈アナ、テレビ朝日が新番組に起用した理由とは

テレビ朝日は16日、東京・六本木の同局本社で10月改編説明会を開催。新番組『絶景&世界遺産 火曜の良純孝太郎』(10月13日スタート 毎週火曜20:00～21:48)に元日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーを起用した理由を明かした。

岩田絵里奈アナ

親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、日本各地の知られざる魅力を紹介してきた『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』がリニューアル。放送時間を毎週2時間に拡大し、日本の魅力を伝える大好評企画はそのままに、舞台に世界を加え、絶景と世界遺産を紹介する新コーナーを始動する。

今回、石原と小泉に加えてスタジオ進行として新たに番組に参加することになったのは、今年3月に日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとして活動している岩田アナ。同番組が、日本テレビ以外の放送局で初のレギュラー出演となる。

同番組を担当するテレビ朝日・新田良太ゼネラルプロデューサーは、岩田アナの起用理由について「岩田さんは日テレ時代からいろんな大物芸能人の方と番組をやってきている実績があり、そこを高く評価しています」とコメント。「良純さんと孝太郎さんをおもしろく、楽しく転がしてもらえれば。“おじさん転がし”のおもしろさをぜひ期待したいと思う」と熱い視線を送っていた。