料理は好きだけど、洗い物はしたくない……。今日は、そんな方におすすめのワンパンレシピを紹介。「ほんだし」公式(@HONDASHI1970_jp)が公開しているミルクパスタが、とっても美味しそうなんです!

洗い物を極力減らしたいときは、鮭だしミルクパスタをおススメします。

.

フライパン1つで10分、鮭とほうれん草と牛乳入りで良いことづくしです

(@HONDASHI1970_jpより引用)

こちらが、フライパン1つで作る「鮭だしミルクパスタ」です。色合いも良くて、とっても美味しそうです。洗い物が少なく済むうえに栄養満点なんて、最高じゃないですか。さっそく、作り方をチェックしてみましょう!

まずは材料(1人分)の準備から。主な材料は、スパゲッティ100gに塩ざけ1切れ、ザク切りにしたほうれん草1/2束。スープの材料は「水200ml、牛乳200ml、ほんだし 小さじ1、瀬戸のほんじお 少々」です。

フライパンにスープの材料を入れて強火にかけ、煮立ったら塩鮭を投入します。

続けてパスタを半分に折って入れて混ぜたら、弱めの中火でときどき混ぜながら煮ます。

表示時間を目安にスパゲッティがやわらかくなったら、ほうれん草を投入。しんなりしたら、火を止め、塩鮭の皮と骨を取り除き、身をほぐしながら全体をあえます。

火を止め、器に盛ったら、お好みで黒こしょうをかければ完成です!

本当に美味しそうですね。SNSでは、「なにこれ、めっちゃうまそう!ほんだしで味もしっかりベースがつく上に鮭と野菜の旨味も出てワンパン調理できるとは優秀」「忙しい日に重宝しそうなレシピですね」「えーー 牛乳たくさん消費したいし これはいい」と高評価です。

ほんだしミルクスープをベースに、ベーコンやウインナー、キャベツや青梗菜など具材は変えてもいけそうですね。何より洗い物が最小限で済むのが嬉しいお助けレシピ。ぜひ、お試しください!