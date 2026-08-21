エスプレッソ風味で、ふんわりとろける口溶けのフローズンドリンク『クレーマ・ディ・カッフェ』。イタリアの夏の定番メニューが、ブレンディ(R)のスティックコーヒーで作れちゃう!?

TikTokで200万再生以上を記録したレシピが、話題を呼んでいます。

  • クレーマ・ディ・カッフェの画像

    ※画像は「味の素AGF【公式】｜コーヒー/ティー/アレンジレシピ」(@agf.jp_official)より引用

  • ブレンディのスティックの画像

レシピを公開したのは、味の素AGFの公式Instagram。材料は「ブレンディ(R)」スティックブラック2本、粉糖15g、乳脂肪35%の生クリーム200g、適量の高カカオチョコレートのみ。

空のペットボトルにスティックブラックと粉糖を入れ、しっかり冷やした生クリーム200gを注ぎ入れます。

  • 生クリームを注ぐ様子の画像
  • ペットボトルを振る画像

ペットボトルのキャップを閉めたら、あとはペットボトルをひたすら振るだけ!

中身が液体からもったりとしたクリーム状に変わったら、振るのをストップ。振りすぎると乳脂肪分が固まって分離し、バターになるため注意が必要です。

  • クリームをグラスに注ぎ入れる様子の画像

グラスにコーヒークリームを注ぐと、とろりとしたクリームがすでにかなり美味しそう……!!

  • チョコレートをかける画像

仕上げに高カカオチョコレートを削ってかければ、クレーマ・ディ・カッフェの完成。ココアパウダーを振るのもおすすめとのことですよ。

  • 完成したクレーマ・ディ・カッフェの画像

材料をペットボトルへ入れて振るだけで、簡単に作れる今回のレシピ。ひんやり冷たいスイーツが恋しい日に、試してみてはいかがでしょうか?