じりじりと日差しが強くなるこの季節、食欲が落ちてもつるっと入るのが“そうめん”のいいところ。キッチンに立つ時間も短くて済むし、アレンジも自由自在。そこで紹介したいのが、韓国の冷たい麺料理「コングクス」風のスープ。教えてくれるのは、うどんスープで有名な「ヒガシマル醤油」さんです。

ヒガシマル社員に流行中の

そうめんアレンジがこちら🦊✨

豆乳とうどんスープで作る 韓国風の冷やし豆乳麺「コングクス」

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① 冷やした豆乳300mlにうどんスープ1袋を混ぜる

② 茹でて冷水で締めたそうめんを①に投入

③キムチ、きゅうり、白ごまをのせて、お好みでラー油をかけて完成



(@higashimaru_ssより引用)

真っ白な豆乳スープ、クリーミーで美味しそうですね。

「コングクス」とは、大豆などの豆類をつぶして作るスープでいただく、韓国の冷製麺料理。それを、豆乳と自社の「うどんスープ」だけで再現しちゃうなんて、さすが、創業400年超の老舗メーカーですね。素晴らしい!

この投稿を見た人からは、「美味しそう! 簡単そう!!」「かんたんで、かつ味がピシッと決まる」「冷たいのでも溶けるんだ!今度やってみよう!」「食べたかったのよ 作ってみよ」といった反応が。夏はあまり火を使いたくないものですが、そうめんさえ茹でてしまえば、あとは火は不要。冷たい豆乳にさっと溶けるうどんスープならではの、お手軽レシピとなっています。

暑い日は“豆乳×うどんスープ”で決まり。そうめんのマンネリを救ってくれるこのアレンジ、ぜひ、お試しください。