「ちょっと寂しい気持ちになる」俳優の羽田美智子が、“子どもがいない人生”について胸中を語った――。

羽田美智子

50代女性からのお悩み「子どもがいない人生との向き合い方」に回答

12日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』では、夫と2人暮らしだという50代女性のお悩みを紹介。不妊治療をしたが子供ができず、「それなりに楽しく暮らしているが、悲しくなるときがある」というお悩みに、自身も子供がいない羽田は、「これは本当によくわかります。やっぱりときどき、“ああ、いない人生なんだな……”って」と共感。「(他人に)言えない気持ちもわかります。だから、私は私、あなたはあなたっていう状況で、私もずっと生きてきた」と話した。

「この先も、もちろんいないし。子供がいないってことは、孫もいないわけで。そうやって人生を終えていくのかなと思うと……ちょっとなんか、寂しい気持ちになる」と心の内を明かした羽田。20代のころは、「仲良くしていた友達でも、やっぱり結婚組と未婚組でわかれてしまった」こともあるといい、「お子さんがいる方はママ友ができて。そこで、1つのグループができているように感じて。子供がいないグループで固まるみたいな感じも」と交友関係の変化を振り返った。

ふとした瞬間に“寂しさ”を感じることもあるが、「いないことに関して、どこか寂しさを感じたり、そういう思いを持つことは普通のことだと思う。考えたり、引きずったっていいんじゃないか」と、サラリと語った羽田。「手にできなかったものに対しての“たられば”ってあるよね、きっと」「人間は、未練を抱えながら生きていくものかもしれない」と伝え、「“隣の芝生は青く見える”って。我が家の芝生も青いのに、隣の芝生のほうがもっと青く見えるのは、人間の常だから(笑)」と達観した様子で話していた。