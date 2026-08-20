「ずっと昔から大好きな……」アイドルグループ・M!LKの曽野舜太が、”憧れの人物”との共演を振り返った――。

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    曽野舜太

『仮面ライダー』出演に、憧れの人との共演…夢が立て続けに叶った日々

9日に更新されたYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』では、自身が出演した映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』の舞台あいさつの裏側を紹介。「マジでいい1日やったなぁ」と感慨深げな曽野は、「1カ月の間に、夢みたいなことが何個も起こるときって、人生の中でめっちゃ少ないと思ってて。今、すごいありえへんときを過ごしてる」としみじみ。続けて、「ずっと昔から大好きなEXILEのTAKAHIROさんと共演させていただいて……」と切り出した。

曽野とTAKAHIROは、日本テレビ系『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY ゴールデンSP』で共演。家族も大喜びしていたといい、グループチャットの一部を読み上げた。

父親は「舜ちゃん、すごいわ」と感嘆。母親も、「こんなことってある?」と信じられない様子で、「TAKAHIROさんの目に舜太が映ってることがすごい。感動した。夢みたい」「舜太と一緒にEXILEさんのライブを観ながら、“舜太もいつかステージで輝く人になってほしい”って心の中で願ったことが今叶ってるなんて……」と感激していたという。

「息子がステージに立つ」という母親の“密かな思い”を知らなかった曽野。「その夢が叶ってすごいな。願えば叶うんかもな。ありえへんよ」と話し、「本当に好きやったから。夢もらってた側やったのに。元気もらってた側やったのに……」と胸中を吐露。「今は夢を与える側、みんなに伝える側になって」と語り、「本当に幸せよ。逆に、元気を受け取ってくれてありがとう。うれしい限りです。明日も夢を届けていきます」と、新たな気持ちで意気込んでいた。

コメント欄には、「舜太くんがどんなことにも“感謝やなあ”“幸せなことやなあ”とかって言うのはパパママ譲りなんだろうな」「素敵な親御さんだから舜太みたいないい子が育ったんだね」「曽野家みんなの心の温かさにほんわかする」「舜太家族が暖かくて、素敵で……大好き」「舜ちゃんはもちろんご家族も素敵であったかすぎて泣けちゃう」「ほんとにいい家族でほっこりする」などの反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』は、ボーカルダンスグループ・M!LKの曽野舜太が、ゆるい日常VLOGから企画まで、好きなことを届けていくチャンネル。

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