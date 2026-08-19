「スケジュール管理能力がいかつい」アイドルグループ・M!LKが、メンバーの塩崎太智(※崎はたつさき)の“行動力”を称賛した―。

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「ガチ仕事人」「ギャップすごすぎて……」塩崎太智の“企画力”にファンからも賞賛の声

7日に更新されたYouTubeチャンネル『M!LK』では、2026年上半期を回想。全国3都市で行われた「のぞいてみるく? 展」は、塩崎の発案だったといい、山中柔太朗は、「太ちゃん、すごいね。なんで急に思ったの?」と感嘆。塩崎は、「み! るきーず(ファンの呼称)が楽しんでもらえるものを、より増やしたくて。ずっと昨年ぐらいから……」と企画を温めていたと明かし、「最近知ってくれた人も、ずっと応援してくれてる人にも楽しんでもらえるんじゃないかって」と思いを語った。

発案者の塩崎は、自ら率先して準備を進めていたそうで、吉田仁人は、「俺たちがマジで気づく直前までに、ほぼ完成形にできあがってたじゃん。あれ驚かんかった?」と話し、「50％ぐらいで知るのかな? と思ってたら、98％ぐらいで知って。すげーな! と思って」と感謝。「絶大な信頼だったよ」と続けた山中も、「太ちゃん、スケジュール管理能力がいかついんだよね。俺らも、やりたい! って思いはあるけどさ。どうやったらいいかとか、3月空いてるとかまでわからない」とその行動力を称えた。

メンバーに褒められ、「思い立ったら、すぐ電話してる。マネージャーさんに」と照れながら語った塩崎。夏には、メンバーの地元5カ所で、花火大会コラボ「M!LKニッポン元気花火」も開催したが、「マネージャーさんと話してて。なんかできないですか? って」と自身の発案だったと説明。山中は、「相当すごいよ。5都市で全部OKいただいて」と感心し、「いとこからも連絡来てさ。“お前来んの? ”みたいな。“俺は行かないんだけど”って。でも、うれしいよね。地元でも話題になってるみたいで」と話していた。

コメント欄には、「ガチ仕事人すぎてリスペクト増した」「聞けば聞くほどガチのシゴデキなんだよねぇ」「めちゃくちゃ冷静で地頭凄い良いんだろうな」「ギャップすごすぎてえぐくない?」「シゴデキ起業家気質と、無邪気な少年気質が共存している謎人間で興味深すぎる」などの声が続出。山中に対しても、「本当にメンバーのことをよく見てる」「メンバーの活躍をちゃんと見て覚えてるのも、それをたくさん言及して賞賛してるのも素敵だな」といった声が寄せられている。

【編集部MEMO】
M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。2014年11月に結成され、音楽活動のみならずメンバーそれぞれがドラマ、映画、舞台、モデルなど幅広い分野で活躍中。公式YouTubeチャンネル『M!LK』のチャンネル登録者数は、165万人を突破している

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