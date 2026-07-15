東武鉄道は7月15日、東武東上線池袋駅と上板橋駅に顔認証改札を設置して運用を開始した。これによって交通系ICもクレジットカードも切符もいらない、手ぶらで電車の乗り降りが可能になる。宇都宮線での導入に続く2例目で、今後は東武アーバンパークライン(野田線)船橋駅と馬込駅への導入も予定しており、年内にはICカードと併用する改札機の開発も進めていく。

東武東上線池袋駅に顔認証改札が設置

顔認証技術はパナソニックが供給し、認証などの技術は日立製作所が提供する「SAKULaLa」を採用。SAKULaLaに顔画像とIC定期券の情報を登録すれば、即座に改札を通過可能になる。SAKULaLaを使った生体認証での決済は東武ストアなどでも実施されており、さらに東武百貨店への拡大も検討。手ぶら決済の活用エリアを広げていきたい考えだ。

池袋駅で顔認証改札

東武鉄道は、顔認証改札として、2025年11月に東武宇都宮駅から栃木駅までの全12駅でタブレットタイプを導入。2026年5月には既存の自動改札機にカメラをアドオンする形で顔認証改札機を導入した。このアドオン型では、タブレット型のように立ち止まる必要がなく、そのまま改札を通過できるウォークスルー型顔認証改札を実現した。

SAKULaLaは日立の生体認証プラットフォームで、会員登録時に本人確認と顔画像の登録を行い、クレジットカードやポイントカード、IC定期券情報を入力しておくことで、顔認証による当人認証やクレジットカードでの決済、改札の通過などが手ぶらで行える。

独立したプラットフォームとして提供されるため、SAKULaLaに接続するサービスは新たにこうした情報を登録せずに利用できるようになる。現在、東武鉄道や東武ストアが対応しており、例えば他の鉄道会社や店舗がSAKULaLaを利用する場合、すでに登録して東武ストアなどで利用している人は新たに登録し直すことなく、顔認証を使った交通乗車や決済が可能になる。

今回導入が行われた東武東上線池袋駅は、1日平均の乗降客数が約42万人(2025年度)という一大ターミナル駅。複数の改札口があるが、今回はそのうちの改札機1つが顔認証専用改札機として設置されており、入出場のいずれにも対応する。ただし、顔認証で入場してIC定期券で出場するといった片側利用はできないため、「上板橋駅から池袋駅を利用する定期券を持っている人」が基本的なターゲットになる。例えばクレジットカードのタッチ決済乗車のように、都度払いには対応しない。東武鉄道は、普段定期券を利用している人に利便性を提供するためだとしており、今後の沿線店舗での手ぶら決済対応店舗の拡大によって、定期券利用者へメリットを提供したい考えだ。

こうした顔認証改札機はJR東日本が新幹線駅でのテストを行っていたほか、Osaka MetroやJR西日本の大阪駅などでも実証されてきた。パナソニックはこれまでもこうした顔認証改札機へと技術を提供しており、駅の改札という難しい環境下でも認証できるように知見を積み重ねてきた。改札機に前後2カ所(入出場で計4カ所)のカメラを設置することで、連続して通過する場合にも確実に認証できるようにした。

改札機の手前側と奥側の2カ所に設置されている

東武鉄道では、「ICカードと遜色のない速度で通過できる」とアピール。すでに開始している東武宇都宮駅でも、毎日数十人が利用し、通過できないなどのトラブルは特にないとしている。

今回の顔認証改札では、国内の自動改札機ベンダー3社(オムロン、日本信号、東芝)がそれぞれ実装しており、既存の自動改札機にアドオンで追加できる点も強み。東武宇都宮駅にはオムロン、池袋駅には日本信号が設置しており、さらに今後の船橋駅では東芝製の自動改札機に追加されるという。

SAKULaLaは、登録した生体情報から公開鍵と秘密鍵を生成して、サーバー上には公開鍵のみを保管する、日立のPBI(公開型生体認証基盤)を利用。公開鍵から生体情報は復元できないため安全性の高い方式だとアピールする。鉄道各社や小売などが、自らシステムを構築する必要がなく、自社システムとSAKULaLaを接続することで生体情報を使った手ぶら決済などに対応できる。

東武では今後鉄道だけでなく東武百貨店でも導入を検討。乗降客の多い池袋駅の混雑環境での課題を集めて知見を深めていき、さらなるサービスの向上を目指していく考えだ。

左からパナソニック コネクト石橋寿啓氏、日本信号中沢睦雄氏、東武鉄道小金井敦氏、日立製作所池上隆介氏、オムロンソーシアルソリューションズ佐藤英明氏、東芝小林淳氏