楽天カードは9月14日、「楽天カード マイカラーセレクション」(新色)および「楽天カード お買いものパンダ アルファベットセレクション」の人気デザインランキングTOP5を発表した。また同日、両デザインでVisa・JCBブランドの申し込み受付・発行を開始した。

マイカラーセレクションはブルー系が3色ランクイン

マイカラーセレクション(新色)の人気ランキングTOP5は、1位「ダークレッド」、2位「ダークブルー」、3位「パステルピンク」、4位「パステルライトブルー」、5位「パステルブルー」となり、ブルー系統のカラーが3色ランクインする結果となった。

お買いものパンダ アルファベットセレクションは「M」が1位

楽天カード お買いものパンダ アルファベットセレクション」人気ランキングTOP5

楽天グループの公式キャラクター「お買いものパンダ」を各アルファベットとともに描いた全26種類のアルファベットセレクションでは、1位「M」、2位「K」、3位「Y」、4位「A」、5位「S」となった。

同ランキングは、対象期間内に新規発行された両カードのデザイン別発行枚数をもとに集計。アルファベットセレクションは2025年4月9日～2026年6月30日、マイカラーセレクション(新色)は2026年2月24日～6月30日を対象期間としている。

Visa・JCBブランドの取り扱いを開始

9月14日からは、両カードで新たにVisaおよびJCBブランドの取り扱いを開始。これにより、Visa・Mastercard・JCBから国際ブランドを選択できるようになった。

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