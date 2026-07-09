YTEは7月11日～8月31日、MIRAIZA大阪城1階「大阪城本陣」で開催中の「名探偵コナン大阪城本陣 SPECIAL SHOP」において、レトロゲームをテーマにしたイベント限定グッズを新たに販売する。

名探偵コナン大阪城本陣 SPECIAL SHOP

同ショップは3月6日から開催中の期間限定イベント。7月11日から追加される限定グッズには、レトロゲーム風のデフォルメアートが施されている。

レトロゲーム キャラ集合

期間中は、「トレーディングアクリルマグネット(全10種)」(各770円)や「アクリルキーホルダー(全10種)」(各660円)、「Tシャツ(全2種)」(各3,300円)、「プリントえびせんべい」(756円)などをラインアップする。

レトロゲーム_商品一例 アクリルマグネットなど

レトロゲーム_商品一例 アクリルキーホルダーなど

レトロゲーム_商品一例 Tシャツなど

レトロゲーム_商品一例 プリントえびせんべいなど

フードコーナー限定のスーベニアグッズとして「アクリルスタンドコースター(全10種)」(各770円)も販売する。

期間中は限定ノベルティも用意する。グッズまたはフードを3,000円購入ごとに「トレーディングクリアフィルム」を1袋、フードとスーベニアグッズのセット購入ごとに「ノベルティ紙コースター」を1枚、それぞれランダムで配布する。

ノベルティ トレーディングクリアフィルム

ノベルティの紙コースター

なお、発売初日となる7月11日と翌12日の2日間は、混雑緩和のためLINEアカウントを使用した事前予約制(抽選制)を導入する。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996