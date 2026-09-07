ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、インバウンド旅行者向けのイベントとして、Visaカードをタッチするだけで景品が当たるガチャに参加できる「Enjoy JAPAN with Visa」を、東京・渋谷のSHIBUYA 109前で開催している。

同時に、周辺の広告展開も行っており、渋谷のスクランブル交差点からSHIBUYA 109までの間にVisaの広告が打ち出されている。

SHIBUYA 109前で開催されるVisaの訪日客向けイベント

ビザ・ワールドワイド・ジャパンのマーケティング本部長の里村明洋氏は、今回の取り組みについて、「インバウンド向けの施策をさらに強化していく一環」と説明。今後も、インバウンド向けのマーケティング施策などに取り組み、日本への旅行者拡大、カード利用の増加を目指していく考えだ。

同イベントは、2026年9月7日から18日まで開催。参加は無料となっている。

Visaのタッチでガチャに参加

Enjoy JAPAN with Visaでは、SHIBUYA 109店頭に巨大な神輿型のガチャを設置。インバウンドの旅行者をターゲットにしており、巨大なガチャを回すとVisaのオリジナルグッズが当たるというイベントになっている。

神輿型の巨大ガチャが設置

ガチャを回すためには、Visaのカードを保有している必要があり、カード読み取り端末にタッチすればガチャに参加できるようになる。タッチするのは物理カードでもスマートフォンなどに登録したカードでも構わない。

スマートフォンまたは物理カードのタッチだけでガチャに参加できる

どの国と地域から訪れた旅行者かを選択する画面も設けられており、キャンペーン期間中にガチャを回した人の出身地が分かる。結果は随時イベント会場に表示される仕組みになっている。

出身地を選ぶ

出身地が表示される

ガチャに用意されている景品は、Visaのキャラクターである「ビィちゃん」のオリジナルグッズ。ビィちゃんのバッグ用タグやキーホルダーなどが用意されている。ビィちゃんと写真を撮れるオブジェも設置されている。

ガチャを回すと景品が出てくる

ビィちゃんのオリジナルグッズが用意されている

里村氏は、日本へのインバウンドは、韓国や台湾、タイ、米国などが多く、中国人旅行者が減少しているものの全体では増えていると指摘。こうした旅行者に対して、Visaによるスムーズな決済ができる点をアピールすることを目的としてイベントを実施したという。渋谷は旅行者も多く、カルチャーの発信地でもあること、そして若い人にアピールしたいということからイベント開催の場として選択したと里村氏は説明する。

SHIBUYA 109周辺の電光掲示板の広告

道沿いの広告

Visaが主催する旅行者向けのイベントは各国でも行われているそうで、今回のイベントでは日本におけるタッチ決済の普及をアピールして旅行者のVisa利用の促進を目指しており、さらなるインバウンド向けの取り組みは今後も継続、強化していく考えだ。