寝苦しかった熱帯夜もようやく終わり、朝まで気持ちよく眠れるようになった今日この頃。いつまでも布団でゴロゴロしていたい! と思ってしまう人も多いはず。「伊勢シーパラダイス」(三重県)の人気者、ツメナシカワウソのひらりくんもまた、その一人のようです……。

寝起きの人類のマネが上手なひらりくん😂

.

「朝がきたああああああああああ」

「2度寝しよ」

(@iseseaparadiseより引用)

朝陽を浴びながら、頭や顔をかきまくり悶えるひらりくんのこの表情、たまりませんね!

あくびをしているのでしょうか? あごが外れそうなほど大きく口を開けると、顔をくしゃくしゃに。仕方なく起きるのか? と思いきや……

スンっとまた横たわるひらりくん。その姿はまさに、2度寝しようとする人間の仕草にそっくりです!!笑

この動画を観た人からは、「顔ぐにぐにしててめっちゃ可愛い。朝日眩しいよねえええwww」「あー行きたくない!行きたくない! っていう平日の朝の葛藤シーンだわ」「自分を見てるみたい、、、、笑」といった声が続々と。みなさん、自分の寝起きシーンと重ね合わせずにはいられないようです。あまりに人間らしい動きに、「背中にチャック付いてませんか?笑」といったコメントも寄せられていました。

さて、伊勢シーパラダイスでは、生き物たちと「ゼロ距離」でふれあえる体験イベントを多数開催中。ツメナシカワウソとは、毎日「握手会」が開催されています! 水槽のガラスに設置された筒から、爪がないかわいいお手手が出てくるのだとか。ぜひ、そのプニプニ感触を体験しに足を運んでみてくださいね。