ファミリーマートは8月25日、同社限定または先行発売となるグミ5種類を全国のファミリーマートで発売する。

9月3日は「グミの日」

グミは、果汁などをゼラチンで固めたドイツ発祥のお菓子。もともとドイツでは「硬いお菓子を噛むことで子供の噛む力を強くし、歯の病気を防ぐ」という目的で誕生した。今では世界中に愛されるお菓子となり、日本国内でも多様な商品が親しまれている。2007年には、おいしさを広めその素晴らしさをより多くの人に知ってもらうため、UHA味覚糖により9月3日が「グミの日」として制定され、市場の活性化に大きく貢献している。

多様な好みに応える「新感覚」のグミが登場

日常のさまざまなシーンで手軽に楽しめるグミは、手や口を汚さずきれいに食べ終えられる手軽さはもちろん、程よい弾力であごを動かせる適度な噛み応えや、自由度の高い形状が生み出す多彩な食感体験など、数多くの魅力を備えている。

同社はこうしたグミの持つ可能性に着目し、「ハードな噛み応えが好きな人」「刺激的なすっぱさを求める人」「フルーティーな味わいを楽しみたい人」といった多様な好みに寄り添う商品を企画。「新感覚」をテーマに、5種類のグミを発売する。

ハードな食感と強烈なすっぱさが特徴のグミブランド「シゲキックス」から、スクリューポケットを搭載した新しいドリル型のグミ「シゲキックスドリル ピンクグレープフルーツ味」(159円)が登場する。シゲキパウダーによる突き刺さるすっぱさが特徴。

「冷果 冷やしパイングミ」(194円)は、キンキンに冷えた冷やしパインのしゃりしゃり食感をイメージしたグミ。ひんやりパウダーで、口に入れた瞬間に冷たいパインを口に入れたようなひんやり感を味わえる。

「ひとくちフロートグミ」(185円)は、喫茶店の定番メロンフロートをイメージしたグミ。上側はサクサク食感のバニラ味、下側はぷにぷに食感のメロンソーダ味という、ひと口で食べるとフロートのような2層のおもしろ食感が楽しめる。

「とろみ～グミ レモン味」(198円)は、口の中でじゅわっととろけるような、独特な感覚が味わえるレモン味のグミ。

「つぶもっちグミシャインマスカット」(213円)は、お餅のようにやわらかく、もっちりとした独特の噛みごたえが特長。もちもち食感がクセになる、シャインマスカット味のグミ。

期間中何度でも使える15円引きクーポンを配信

アプリ「ファミペイ」では、人気ブランドの定番グミ9品に使える15円引きファミペイクーポンを配信する。配信期間および利用期間は8月25日～9月7日。