ファミリーマートは8月18日、「ファミマの中華まん」を刷新し、全国のファミリーマートで発売した。

ファミマの中華まん

「スパイス香るタコスまん」が新登場

今年は、定番人気の「肉まん」「ピザまん」の素材や食感をさらに追求し、生地と具材の一体感を実現。定番から刺激的な新メニューまでラインアップした。

今年の目玉として、近年若年層を中心に人気が高まっているタコスの味わいをイメージした中華まん「スパイス香るタコスまん」(190円)が新登場。メキシカンタコスの特徴である「酸味」を際立たせるため、濃厚なトマトペーストとサルサソースを使用。また、本格的なタコスの香りを表現するため、ハラペーニョ、クミン、オールスパイスなどの計10種類の香辛料を使用し、酸味とスパイスを感じる本格的な味わいに仕上げた。また、タコスミートなどの具材の中心には、タコスの味わいをマイルドにまとめるモッツァレラチーズを配置。刺激的なスパイス感の中にまろやかなコクが広がり、食欲を刺激するクセになる味わいを楽しめる。

「じゅわっとジューシー本格肉まん」(180円)は、肉の部位や配合を見直し、ゴロゴロとした肉の割合を増やすことで具材の存在感と溢れる肉の旨みを際立たせた。こだわりの生地とジューシーな食感を楽しめる。

「のびーるチーズのコク旨ピザまん」(180円)は、トマトのフレッシュな味わいと、濃厚なチーズの旨みが際立つピザまん。もち小麦を配合した生地で、本格ピザのようなもっちり食感を楽しめる。

「つぶあんまん」(160円)は、小豆の粒感がしっかりと感じられる、コクのある程よい甘さに仕上げた。こだわりあんことふわふわとした生地の絶妙なバランスを楽しめる一品。

「こしあんまん(ごま風味)」(160円)は、ごまの香ばしい風味が広がる、滑らかな口どけに仕上げた。濃厚なごまあんとふわふわとした生地の絶妙なバランスを楽しめる一品。

中華まんを買うと次回使える30円引きクーポンがもらえる

期間中、中華まんを購入すると、次回中華まん全品に使える30円引きファミペイクーポンを受け取れる。レシートに印字された QRコードを「ファミペイ」で読み取ると、アプリにクーポンが届く(1日1回まで)。発券期間は8月18日～8月31日、引換期間は8月18日～9月7日。なお、クーポンの受け取りには、同アプリの会員登録が必要となる。