グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は8⽉18日、「東京ばな奈ワールド監修商品」7種類を全国のファミリーマートで発売する。

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。今年で誕生45周年を迎えたファミリーマートと、互いの周年を記念して過去最大規模のコラボレーションを実施する。開発のテーマは、東京ばな奈35周年のキーワードのひとつ"ダブルバナナ味"。異なるバナナの味わいを組み合わせたバナナスイーツがファミリーマートで楽しめる。

「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」(254円)

「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」(254円)は、ザクほろ食感のシューパフの中に、バナナ味のホイップクリームと、バナナカスタードを詰めた、ダブルバナナ味のクッキーシュークリーム。

「東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味」(380円)

「東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味」(380円)は、バナナ味のホイップとバナナ味のカスタードを入れ、もっちり食感の生地でロールしたダブルバナナ味のロールケーキ(5個入)。

「ワッフルコーン 東京ばな奈」(348円)は、ほんのり甘くてやさしい東京ばな奈風味のアイスを、サクサク香ばしいワッフルコーンにあわせた商品。東京ばな奈のバナナカスタードのようになめらかなアイスが口の中でひんやりとろける。もこもこした可愛い見た目もポイント。

「東京ばな奈 バナナかすたあど クッキー」(205円)

「東京ばな奈 バナナかすたあど クッキー」(205円)は、バナナ生地でバナナカスタード生地を包み焼き上げた、ほろウマ食感が楽しめるダブルバナナ味のクッキー。東京ばな奈をイメージした味わいが楽しめる。数量限定商品。

「東京ばな奈 バナナかすたあど パンケーキ 2個入」(沖縄以外:168円/沖縄:190円)

「東京ばな奈 バナナかすたあど パンケーキ 2個入」(沖縄以外:168円/沖縄:190円)は、ふんわりとしたバナナ味のパンケーキ生地に、バナナカスタードクリームとバナナホイップクリームの2種類のクリームをサンドした、ダブルバナナ仕立てのパンケーキ。北海道・宮崎県・鹿児島県での展開はない。

「東京ばな奈 バナナかすたあど パウンドケーキ」(190円)

「東京ばな奈 バナナかすたあど パウンドケーキ」(190円)は、バナナとバナナカスタード、2種類の生地の味わいが楽しめるダブルバナナ味のパウンドケーキ。しっとりとした食感と、東京ばな奈イメージした味わいが楽しめる。数量限定商品。

「東京ばな奈 バナナミルク」(298円)は、バナナミルクに"とろっとバナナ果肉"を入れたダブルバナナ味。バナナ果肉の心地よい食感を感じられるのどごしで作り上げた。さらに、東京ばな奈らしいコクを感じられるよう、バナナミルクの隠し味にホワイトチョコレートをブレンド。デザートのような「食べごたえ」にこだわったという。数量限定商品。

ファミマTVに「ばにゃ奈」が登場

ファミリーマート店舗内に設置しているデジタルサイネージ「ファミマTV」でも、今回のコラボレーションの紹介VTRを配信。映像内では東京ばな奈のオリジナルキャラクター「ばにゃ奈」も登場する。

ばにゃ奈

台湾コラボも同時期に開催

東京ばな奈の35周年を記念して、台湾ファミリーマートでのコラボレーションも実施する。日本と台湾の同時期開催はファミマ史上初。日本とは異なるバナナスイーツ全6種類が登場する。